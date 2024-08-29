مقتل 16 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية في يومين

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واصل الجيش الإسرائيلي الخميس، لليوم الثاني على التوالي، عمليته العسكرية الواسعة في بلدات ومخيمات عدة في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث ارتفع عدد القتلى، وبينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى 16، بينما تتواصل الحرب الدامية في قطاع غزة حيث سيتم الالتزام بـ”هدنات إنسانية” لتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال.

وتثير العملية الإسرائيلية قلق الأمم المتحدة التي حذّرت من خطر “تدهور الوضع الكارثي أصلا” في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 16 قتيلا منذ بدء العملية الإسرائيلية الأربعاء، بينهم ثلاثة تبلّغت الوزارة باحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس إنه “خلال عملية نفذها أفراد وحدة الشرطة الخاصة وقوات جيش الدفاع في طولكرم وبعد تبادل لإطلاق النار، قضى أفراد وحدة الشرطة الخاصة بتوجيه من جهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) على خمسة مخربين اختبأوا داخل مسجد”.

وأشار الى أنّ من بين هؤلاء “المدعو محمد جابر الملقب بأبي شجاع، قائد الشبكة الإرهابية في مخيم نور شمس”.

وأكّدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “استشهاد الأخ المجاهد محمد جابر (أبو شجاع)، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة”.

– نفي –

لكنّ محافظ طولكرم مصطفى طقاقطة نفى في تصريح لفرانس برس الرواية الإسرائيلية.

وقال طقاقطة “هذا تضخيم للرواية، تم إطلاق صاروخ على بيت وليس على مسجد، المسجد بجانب البيت”، مؤكدا أنّه “لم يكن هناك قتال أو اشتباك”.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مقاتلَين آخرَين في عمليته المتواصلة في الضفة الغربية في جنين.

وكان الجيش أعلن الأربعاء أنه قتل تسعة مقاتلين في عمليته التي تشمل جنين وطولكرم وطوباس حيث تنشط خصوصا مجموعات فلسطينية مسلحة.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فقد أصيب عنصر من القوات الإسرائيلية في العملية التي قتل فيها جابر.

وأضاف “تم اعتقال أكثر من 10 مطلوبين وتدمير عشرات العبوات الناسفة ومصادرة أسلحة”.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 45 شخصا منذ الأربعاء.

وصباح الخميس، قال سكان لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم الفارعة في طوباس.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس والتي اندلعت بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل 637 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بحسب الأمم المتحدة. وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

– “وضع متفجّر” –

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان “الى وقف فوري للعمليات” الإسرائيلية. وندّد باستخدام الغارات الجوية على أهداف مدنية، معربا عن اسفه ل”خسارات في الأرواح”، “بينهم أطفال”.

وقالت الأمم المتحدة في بيان “هذه التطورات الخطيرة تغذّي الوضع المتفجّر أصلا في الأراضي الفلسطينية وتنتقص من السلطة الفلسطينية” التي تتخذ من رام الله في الضفة الغربية مقرّا.

وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس من أن “العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة يجب ألا تشكل أرضية لتوسيع الحرب من غزة، بما في ذلك الدمار الواسع النطاق”.

وندّدت إيران بـ”التدمير الوحشي للبنى التحتية الحضرية والخدمية”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة لوضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

وأكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الخميس في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة وقف “الهجمات الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، داعيا الى “تهدئة شاملة” تمنع توسع الصراع.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك تأكيده “ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة”.

وحذر الملك خلال الاتصال مع شولتس من “الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس”.

وتشهد الضفة الغربية توغلات إسرائيلية منتظمة. لكن من النادر أن يتم تنفيذها بشكل متزامن في مدن عدّة، وبإسناد جوي، كما يحدث منذ الأربعاء.

– قتلى في غزة –

في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة حيث أعلن الدفاع المدني الخميس مقتل ثمانية أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة غزة في الشمال. وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في غارة نفذت بطائرة مسيّرة في رفح (جنوب).

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 40 “هدفا إرهابيا” في قطاع غزة، وقام بتصفية “عشرات الإرهابيين”، أحدهم شارك في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب قوله.

وتواصل القوات الإسرائيلية أيضا عملياتها في رفح ومنطقة خان يونس (جنوب) وعلى مشارف دير البلح (وسط)، بحسب الجيش.

وتستمر حركة نزوح العائلات المنكوبة في القطاع في أعقاب أوامر إخلاء جديدة صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاربعاء أنه علّق “حتى إشعار آخر” تحركات طواقمه في قطاع غزة بعد إصابة إحدى شاحناته بنيران إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق.

– هدنات إنسانية –

مساء الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ إسرائيل وافقت على سلسلة من “الهدنات الإنسانية” يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط وجنوب وشمال قطاع غزة للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة في غزة خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو “ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول ايلول/سبتمبر في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية” لساعات عدة كل يوم، لافتا الى أن الإجراء نفسه سيتخذ لاحقا في جنوب وشمال القطاع.

وكان بوريل دعا إلى هدنة إنسانية “فورية” للسماح بتلقيح جميع الأطفال في قطاع غزة ضد شلل الأطفال.

وأشار إلى أنه يجب تجنب انتشار الوباء بين السكان “الذين أضعفتهم عشرة أشهر من القتال والنزوح وسوء التغذية ونقص الخدمات الصحية الأساسية والظروف الصحية المزرية”.

وعلى خط الوساطة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب، لا يزال الوسطاء بين إسرائيل وحماس ـ قطر ومصر والولايات المتحدة ـ يدفعون نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح رهائن مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وأدّى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 محتجزين في غزة، من بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وقرب الحدود مع غزة، تجمّعت عائلات رهائن محتجزين على الجانب الإسرائيلي الخميس مع مكبّرات صوت للمطالبة بالقبول باتفاق تسوية لوقف إطلاق النار والإفراج عن أحبائهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40602 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.

بور/ح س-بم/ب ق