مقتل 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق صواريخ من القطاع

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أعلنت إسرائيل أنها رصدت إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة الجمعة في اتجاه أراضيها، فيما واصلت غاراتها على القطاع الفلسطيني حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 16 شخصا على الأقل.

ورصد الجيش الإسرائيلي مقذوفين أُطلقا من شمال قطاع غزة الجمعة، في حادثة باتت متكررة في الأيام الأخيرة.

وجاء في بيان للجيش أن “مقذوفا سقط بمحاذاة تجمّع نير عام بينما سقط المقذوف الآخر في منطقة مفتوحة. لم تسجّل أي إصابات”.

في وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش أن صاروخا آخر أطلق من غزة أدى إلى دوي صفارات الإنذار قرب بئيري. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء من أن الدولة العبرية ستكثّف ضرباتها على قطاع غزة إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ.

وتبنّت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إطلاق صواريخ في الأيام الأخيرة باتجاه مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع. ولم تتسبّب هذه الصواريخ بأضرار تذكر.

وتراجعت الى حدّ بعيد وتيرة إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني عمّا كانت عليه في الأشهر الأولى للحرب.

– “يوم قاس” –

في قطاع غزة، قال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد صباح اليوم 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ونقل عشرات المصابين المدنيين غالبيتهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية” على القطاع.

وأضاف “يوم قاس على سكان قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة (شمال) بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف”.

وأشار إلى أن “طواقمنا نقلت 10 شهداء إثر غارات في مدينة غزة ومخيم المغازي (وسط)، وانتشلت أيضا جثماني شهيدين بعد استهدافهم بمنطقة خربة العدس في رفح (جنوب)ونقلا إلى مستشفى ناصر” بخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلن بصل عن مقتل أربعة أشخاص آخرين في غارات إسرائيلية بعد ظهر الجمعة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليوم الماضي “نحو 40 نقطة تجمع لإرهابيي حماس، ومراكز قيادة وسيطرة تابعة لحماس في مختلف أنحاء قطاع غزة”.

ولفت إلى أن “بعض الأهداف الإرهابية التي تم ضربها أقيمت تحت مناطق كانت تُستخدم في السابق مدارس”.

ونفى بصل ذلك قائلا إن “الاحتلال يرتكب مجازر بذريعة وجود مقاومين”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.

ومنذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 45658 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس التي تقول الأمم المتحدة إنّها جديرة بالثقة.

– “تدمير كافة المرافق الصحية” –

منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تنفّذ إسرائيل عملية جوية وبرية واسعة في شمال قطاع غزة، هدفها المعلن هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.

وأكد محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي “يمنع إدخال الطعام ومياه الشرب لعشرات الكوادر الطبية والمرضى والمصابين” في مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأضاف “منذ أمس نتلقى اتصالات من داخل الإندونيسي يتحدثون عن واقع صعب جدا لا مياه ولا طعام وحياتهم مهددة بالموت” موضحا أن المستشفى “شبه مدمر وهو عبارة عن كومة دمار وجدران”.

وقال بصل إن “الاحتلال قام بتدمير كافة المرافق الصحية والدفاع المدني والإسعاف” في شمال القطاع، لافتا إلى أن “عشرة آلاف مواطن تقريبا لا يزالون في شمال القطاع بعدما كانوا نحو 150 ألفا إلى 200 ألف مواطن”.

وقُتل أكثر من 1057 عاملا في مجال الصحة منذ بدء الحرب في القطاع، حسبما ما خلصت إليه مقررتان أمميتان الخميس استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة.

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