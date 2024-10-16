مقتل 16 في غارة إسرائيلية بينهم رئيس بلدية النبطية بجنوب لبنان

reuters_tickers

3دقائق

من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – شنت إسرائيل غارة جوية على مقر بلدية النبطية يوم الأربعاء، وهي بلدة رئيسية بجنوب لبنان، مما تسبب في مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل و15 آخرين، وذلك في أكبر هجوم على مبنى حكومي لبناني منذ بدء الحملة الجوية الإسرائيلية.

وندد مسؤولون لبنانيون بالهجوم الذي تسبب في إصابة ما يزيد على 50 شخصا في النبطية، قائلين إنه دليل على أن حملة إسرائيل على جماعة حزب الله تتحول الآن لاستهداف الدولة اللبنانية.

وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي على عاصمة محافظة النبطية، قائلا إنه “استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والإغاثي”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل لن توقف هجومها على حزب الله للسماح بإجراء مفاوضات، وذلك خلال زيارة إلى شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

ونقل بيان صادر عن مكتب جالانت عنه قوله للقوات قرب الحدود “حزب الله في محنة كبيرة”. وأضاف “لن نجري المفاوضات إلا تحت النار، قلت هذا في اليوم الأول، وقلته في غزة وأقوله هنا”.

وتنفذ إسرائيل حملتها البرية والجوية في لبنان لتفكيك حزب الله بعد إطلاق الجماعة المدعومة من إيران صواريخ عبر الحدود والمستمر منذ عام دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اغتالت إسرائيل كبار قيادات حزب الله وتوغلت داخل بلدات حدودية جنوبية، قائلة إنها تريد تأمين عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى ديارهم في شمال إسرائيل بعد إجلائهم تحت وطأة نيران حزب الله.

وبعد أن أصدرت إسرائيل لأول مرة إشعارا بإخلاء النبطية، وهي مدينة يقطنها عشرات الآلاف، في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، اتصل مراسل رويترز بأحمد كحيل ليسأله ما إذا كان سيغادر لكنه أجاب بالنفي.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية كما ضربت القوات البحرية عشرات الأهداف في جنوب لبنان.

وأضاف أنه “فكك” شبكة أنفاق تستخدمها قوات الرضوان التابعة لحزب الله في بلدة قرب الحدود مع إسرائيل، ونشر مقطع فيديو يظهر انفجارات متعددة تهز مجموعة من المباني.

وقال مسؤولون لبنانيون إن البلدة هي محيبيب الصغيرة، التي يوجد بها مزار ديني.