مقتل 17 شخصا على الأقل في هجوم نفّذه إسلاميون متشددون في شمال شرق نيجيريا

afp_tickers
قتل إسلاميون متشددون 17 شخصا على الأقل في إحدى مدن شمال شرق نيجيريا وهم يجمعون الحطب في البرية، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس الخميس شهود ومجموعة محلية تنشط في قتال الجماعات المتطرفة.

وتتعرض مدينة غوزا في ولاية بورنو لتهديد المقاتلين المتشددين المتحصنين في الجبال المُحيطة، رغم انتشار الجيش فيها منذ استعادتها من تنظيم بوكو حرام عام 2015.

وقالت راقية أحمد (48 عاما) لوكالة فرانس برس “ذهبت مع شقيقتي إلى الغابة في الصباح الباكر لجمع الحطب، وقعنا في كمين”.

وقال عبا كاو شيهو رئيس الإدارة المحلية في غوزا إن حصيلة الهجوم بلغت 17 قتيلا.

لكن بالا حميد، العضو في جماعة محلية تُقاتل المتشددين، قال إنه عثر على 20 جثة.

وقال عيسى بوكار، وهو أحد السكان، إن اثنين من إخوته وشقيقة زوجته الصغرى قُتلوا. وأضاف “كل ما أعرفه هو أنني سمعت إطلاق نار بينما كنا في طريقنا لتنظيف حقولنا وجمع الحطب”.

وتأتي هذه الهجمات في وقت أعلنت فيه القوات النيجيرية تنفيذ عدة عمليات ناجحة خلال الأيام الماضية.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّف تنظيم بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية الهجمات في المنطقة، مستهدفين قواعد عسكرية وقرى، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص ونزح نحو مليوني شخص جراء هذا النزاع المستمر بين الجيش والمتمردين الجهاديين في شمال شرق البلاد منذ عام 2009.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

