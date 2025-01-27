مقتل 17 شخصا وإصابة حوالى 370 آخرين في معارك شرق الكونغو الديموقراطية

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قُتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 367 آخرون في اشتباكات في غوما، المدينة الكبيرة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي شهدت اشتباكات عنيفة الإثنين، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى معطيات من عدّة مستشفيات.

واندلعت معارك عنيفة في غوما بين القوات العسكرية الكونغولية من جهة ومقاتلي حركة “ام 23” وجنود روانديين دخلوا المدينة من جهة أخرى، في وقت أفادت كيغالي عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل على الأراضي الرواندية.

وقالت ميريام فافييه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شمال كيفو التي تقدّم مساعدة لعدّة مستشفيات في المدينة، “تعمل فرقنا الجراحية على مدى الساعة للتعامل مع التدفّق الهائل للجرحى، في حين يستمرّ القتال”.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس الإثنين عن قصف بالمدفعية الثقيلة في وسط المدينة الواقعة على ضفاف نهر كيفو.

من الصعب تحديد أجزاء المدينة التي سقطت في أيدي حركة “إم 23” والجنود الروانديين، وأيها لا تزال تحت سيطرة كينشاسا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو صباح الإثنين أن “غوما على وشك السقوط”، مندّدا بشدّة بالهجوم العسكري الذي تتعرّض له المدينة.

ودخل مقاتلون من حركة “ام 23” بمؤازرة أكثر من 3500 جندي رواندي بحسب الأمم المتحدة غوما الأحد، بعد حصار استمر عدّة أيام، وفق مصادر أممية وأمنية.

وفي أول رد فعل رسمي كونغولي منذ دخول حركة “إم 23” وحلفائها إلى المدينة، قال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا على منصة إكس الإثنين، إنّ “الحكومة تواصل العمل لتجنّب مجزرة وخسائر بشرية”.

ومساء الأحد، تحدثت الحركة في بيان عن “هذا اليوم المجيد في إطار تحرير مدينة غوما”، موجّهة إنذارا إلى الجنود الكونغوليين لتسليم أسلحتهم.

– مواجهات على الحدود –

والأحد، اتّهمت كينشاسا رواندا بـ”إعلان الحرب” بعد إرسالها قوّات إضافية إلى البلد يتراوح عددها بين 500 وألف عنصر، وفق ما أفادت مصادر أممية وكالة فرانس برس، في حين دعت الأمم المتحدة كيغالي إلى سحب وحداتها من المنطقة.

وردّت وزارة الخارجية الرواندية ليلا بالقول إنها تحافظ على “وضعية دفاعية دائمة” في ظلّ المعارك التي تشكّل “تهديدا خطرا على أمن رواندا”.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الرواندية رونالد ريفانغا لوكالة فرانس برس بعد ظهر الإثنين، إنّ “خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح خطيرة في بلدة رواندية حدودية مع غوما”، مشيرا في الوقت ذاته إلى إصابات أخرى “طفيفة”، من دون أن يحدّد الظروف التي أدت إلى ذلك.

وأفادت تقارير عن مواجهات على طول الحدود الإثنين. وقال صحافي في في فرانس برس في جيسيني على الجانب الرواندي من الحدود، إنّه سمع صوت “عدّة انفجارات” أجبرته على الاختباء.

وأكد مصدر دبلوماسي لفرانس برس، حصول تبادل لإطلاق النار خلال الصباح بين القوات الكونغولية والرواندية على جانبي موقع حدودي في غوما.

وأدى تقدّم حركة “إم 23” باتجاه غوما، بالتزامن مع التصعيد الدبلوماسي بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، إلى دعوة نيروبي إلى عقد قمة بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي خلال اليومين المقبلين، بشأن هذا النزاع القائم منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، ألغيت قمّة بين الرئيسين، في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها أنغولا، بسبب الإخفاق في التوصل إلى تفاهم على شروط الاتفاق.

وقالت كينيا الإثنين، إنّ هذه القمة ستُعقد الأربعاء.

وتتوالى النزاعات منذ أكثر من 30 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنيّة بالموارد الطبيعية. وسبق أن أُعلن التوصل إلى ستة اتفاقات لوقف إطلاق النار وهدنة في المنطقة، لكنها سرعان من انتهكت. ووقع آخر اتفاق لوقف النار في نهاية تموز/يوليو.

– مشاهد ابتهاج –

في بعض أحياء غوما، استقبل عدد من السكان مقاتلي حركة “إم 23” بفرح.

وأغلقت الحدود مع رواندا في غوما الإثنين، وفق ما أفاد مصدر قنصلي وكالة فرانس برس. وقال عامل في المجال الإنساني متمركز في نقطة العبور الأساسية بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا إن “لا أحد يدخل ولا أحد يخرج، ما عدا بعض الموظفين في الأمم المتحدة الذين تمّ إجلاؤهم مع عائلاتهم”.

تأسست “إم 23” (حركة 23 مارس) سنة 2012 واحتلّت غوما لمدة وجيزة قبل أن تُهزم عسكريا في السنة التالية.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الوضع في الكونغو الديموقراطية مساء الأحد، ندّد إثره بـ”ازدراء سافر” بسيادة الدولة ووحدة أراضيها، مطالبا بانسحاب “القوّات الخارجية” من دون تسميتها صراحة لكن مع الإحالة إلى تقرير لخبراء أمميين كشف عن وجود قوّات رواندية.

وفي ظلّ توالي الاتهامات الموجّهة إلى رواندا، طالبت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا واغنر بفرض “عقوبات” على قادة عسكريين وسياسيين روانديين، فضلا عن “حظر كامل لصادرات كلّ خامات المواد الرواندية المصدر”.

ودعا الاتحاد الأوروبي حركة “ام 23” إلى “وقف تقدّمها” ورواندا إلى “الانسحاب على الفور”. وطالب الاتحاد الإفريقي الأطراف بـ”التقيّد بوقف إطلاق النار” الذي تمّ التوصّل إليه في تموز/يوليو.

وقُتل في الأيّام الأخيرة 13 جنديا من جنوب إفريقيا ومالاوي وأوروغواي من البعثة التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في الكونغو وبعثة “مونوسكو” على السواء، في المعارك الدائرة مع قوّات “ام 23″، وفق سلطات البلدان الثلاثة.

وفاقمت أعمال العنف الأخيرة أزمة إنسانية مزمنة في المنطقة. وقد تسبّبت المعارك بنزوح 400 ألف شخص منذ مطلع كانون الثاني/يناير، وفق الأمم المتحدة.

بورس-امد/م ن-ناش/ح س