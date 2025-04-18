مقتل 17 على الأقل بعد قصف أمريكي لميناء رأس عيسى اليمني

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واشنطن (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن الجيش الأمريكي قصف ميناء رأس عيسى للوقود بغرب اليمن يوم الخميس “للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين”.

وأضافت “اتخذت القوات الأمريكية إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن الهجوم أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات من العمال والموظفين بالميناء.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هدف هذه الضربة هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين وليس إلحاق الأذى بالشعب اليمني.

وبدأت الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق الشهر الماضي ضد الحوثيين، وقالت إنها لن تتوقف ما لم يوقفوا هجماتهم ضد حركة الشحن في البحر الأحمر.