مقتل 17 فلسطينيا بالنيران والغارات الإسرائيلية في غزة (الدفاع المدني)

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قتل 17 فلسطنيا في غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الثلاثاء على قطاع غزة، منهم 10 قتلوا بنيران الجيش قرب مراكز للمساعدات، على ما أعلن جهاز الدفاع المدني.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه “سجل 17 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية وبإطلاق النار اليوم”.

وأوضح بصل أنه تم تسجيل “7 شهداء من منتظري المساعدات، أصيبوا بنيران قوات الاحتلال قرب مركز المساعدات” في المنطقة الواقعة بين مفترق نتساريم وجسر وادي غزة وسط القطاع.

وقال أنه تم كذلك نقل 50 جريحا آخرين، فيما أكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن عشرة من المصابين “في حالة خطيرة”.

كما قُتل 3 فلسطينيين وأصيب أخرون من منتظري المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي قرب منطقة الشاكوش القريبة من مركز للمساعدات في شمال غرب رفح جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني.

وتتكرر مشاهد إطلاق النار والقتل بشكل يومي أثناء انتظار الفلسطينيين الحصول على الطعام في القطاع المحاصر الذي حولته الحرب إلى أنقاض.

من جهة ثانية قال بصل إنه “استشهد مواطن وأصيب 6 أخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون” جنوب شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس نقل “شهيد وعدد من المصابين” بعد استهدافهم بغارة جوية إسرائيلية في شارع جلال وسط المدينة، ونقلوا إلي مستشفى “ناصر” بخان يونس.

وأشار إلى أنه “نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى في استهداف طائرة مسيّرة كواد كابتر استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الجرجير في بلدة جباليا” في شمال القطاع.

وذكر شهود عيان أن العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في المناطق الشرقية لأحياء التفاح والشجاعية والزيتون في شرق مدينة غزة، وفي شرق خان يونس، حيث تحلق طائرات مسيرة على ارتفاعات منخفضة.

وفي حي الزيتون، يقول عامر دلول (44 عاما) “فجر اليوم اضطرينا للإخلاء ونزحنا من البيت بسبب إطلاق النار والقصف المدفعي العشوائي على المنازل منذ أمس”. وأضاف أنه منذ مساء السبت “توغلت حوالي 12 دبابة و3 جرافات عسكرية شرق الزيتون وقاموا بإطلاق النار وتجريف الأراضي ونسفوا أكثر من 10 منازل”.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردت إسرائيل باحكام حصار قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 56647 شخصا غالبيتهم مدنيون، وأصيب 133105 وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز/ص ك