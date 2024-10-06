مقتل 18 على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مسجد في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مسجد في غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

جاء الهجوم على المسجد القريب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة مع اقتراب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من ذكراها السنوية الأولى.

وقال شهود إن عدد القتلى والمصابين قد يرتفع حيث أن المسجد كان يُستخدم لإيواء نازحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس كانوا يعملون داخل مركز للقيادة والتحكم يمثل جزءا من مبنى كان في السابق مسجد ’شهداء الأقصى’ في منطقة دير البلح”.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود عندما نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهائن وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وقتل الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فضلا عن تشريد كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.