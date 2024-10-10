مقتل 18 في ضربات إسرائيلية وسط بيروت ومصادر تتحدث عن نجاة قيادي بحزب الله

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من مايا الجبيلي وألكسندر كورنويل

القدس/بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 18 شخصا قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 92 آخرين في ضربات إسرائيلية على وسط العاصمة بيروت مساء يوم الخميس، وقال مصدر أمني لبناني إن الهجمات استهدفت شخصية بارزة واحدة على الأقل في جماعة حزب الله.

وفي وقت لاحق، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن وفيق صفا القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت يوم الخميس.

وتصاعد عمود من الدخان الكثيف من وسط بيروت وذكر شهود من رويترز أن ضربة واحدة على الأقل أصابت موقعا بالقرب من محطة للوقود في حي سكني مكتظ بالمباني السكنية والمتاجر الصغيرة.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله حريقا كبيرا مستعرا في الخلفية في حين استخدم عمال الإغاثة المشاعل اليدوية للبحث عن ناجين بين الحطام.

وأصابت الضربة حيا لم يتعرض للقصف من قبل ويقع بعيدا عن الضاحية الجنوبية لبيروت التي تضم مقر قيادة حزب الله الذي تعرض للقصف الإسرائيلي بشكل متكرر.

ولم يصدر تعليق بعد من جانب إسرائيل على الضربات، لكن الجيش الإسرائيلي أصدر مساء يوم الخميس تحذيرا جديدا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت شمل بعض المباني المحددة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس حذرت إسرائيل المدنيين اللبنانيين من العودة إلى ديارهم في الجنوب لتجنب الأذى الناجم عن القتال.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن اثنين من أفراد قوتها لحفظ السلام أُصيبا في أحد المواقع عندما سقطا من برج مراقبة طالته نيران دبابة إسرائيلية داخل المقر الرئيسي للقوة في رأس الناقورة. وقال مصدر من الأمم المتحدة إنه لم تقع إصابات في الموقعين الآخرين.

وقال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام يوم الخميس لمجلس الأمن الدولي إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “في خطر متزايد”.

وأضاف أن الأنشطة العملياتية لقوات حفظ السلام في لبنان توقفت فعليا منذ 23 سبتمبر أيلول.

وقال أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا “قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا أن نصر على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما”.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع لليونيفيل، وإن واشنطن تضغط على إسرائيل للحصول على تفاصيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت صباح يوم الخميس عملية في منطقة الناقورة بجنوب لبنان بالقرب من قاعدة لليونيفيل.

وجاء في بيان إسرائيل “بناء على ذلك، أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في أماكن محمية، وعلى إثر ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة”، مضيفا أنه يحافظ على الاتصال بشكل منتظم مع اليونيفيل.

وقالت جماعة حزب الله إنها هاجمت قوات إسرائيلية يوم الخميس برشقة صاروخية في أثناء محاولات لسحب مصابين من منطقة رأس الناقورة الحدودية وأصابت أفرادها بشكل مباشر.

وفي نيويورك، قال داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تركز على قتال جماعة حزب الله وتوصي بنقل قوة اليونيفيل شمالا.

وقال المبعوث إن إسرائيل توصي “بانتقال قوات اليونيفيل لمسافة خمسة كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، وبينما يظل الوضع على امتداد الخط الأزرق غير مستقر نتيجة لعدوان حزب الله”.

وأضاف “إسرائيل ليس لديها رغبة في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم” لإجبار حزب الله على الابتعاد عن حدودها الشمالية حتى يتمكن 70 ألفا من السكان من العودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

واندلع الصراع قبل عام عندما فتحت جماعة حزب الله النار على إسرائيل عبر الحدود لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة. وتصاعد بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع قبل إرسالها قوات برية إلى لبنان.

وتسود الشرق الأوسط حالة تأهب قصوى تحسبا لزيادة تصعيد الصراع، وانتظارا لرد إسرائيل على الضربة الصاروخية التي شنتها إيران عليها الأسبوع الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران في مكالمة وصفها الجانبان بالإيجابية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في تحديث يومي أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 2169 في لبنان على مدى عام حتى الآن معظمهم منذ 27 سبتمبر أيلول عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية. ولا يفرق الإحصاء بين المدنيين والمقاتلين في عدد القتلى.

وأسفر إطلاق حزب الله النار على إسرائيل عبر الحدود عن مقتل 53 شخصا خلال الفترة ذاتها، أكثر من نصفهم من المدنيين.