مقتل 19 فلسطينيا بينهم صحافي في قصف جوي إسرائيلي في قطاع غزة

afp_tickers

3دقائق

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن تسعة عشر فلسطينيا قتلوا بينهم صحافي ورئيس بلدية، في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي السبت في القطاع.

وقال الناطق بإسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو ومعه تسعة أخرون من موظفي البلدية، إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية مبنى البلدية في دير البلح”.

وأوضح أن رئيس البلدية وعددا من أفراد طاقمه “كانوا يواصلون عملهم لتوفير خدمات المياه والكهرباء لمئات آلاف النازحين”، واصفا ما جرى بأنه “جريمة جديدة ومتعمدة لضرب المنظومة الخدمية”.

وقتلت امرأة وأصيب آخرون في قصف نفذته عصر السبت طائرة مسيرة إسرائيلية “استهدف تجمعا للمواطنين” قرب مفترق “الصاروخ” في شمال غربي مدينة غزة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت مدرسة “الماجدة وسيلة” في منطقة غرب غزة ، ما أسفر عن “7 شهداء و10 إصابات على الأقل” بحسب بصل الذي اعتبرها “مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي مئات النازحين”.

وقال بصل إن من بين القتلى “سوزان الغرة (العكلوك) وطفليها عز الدين وجِنان أحمد الغرة وابن عمهما الطفل منصور سيف الغرة، وقد نقلوا إلى مستشفى المعمداني” في مدينة غزة.

من جهة ثانية، قتل الصحافي محمد بعلوشة مراسل قناة “المشهد” التلفزيونية التي تبث من دبي، في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق الدفاع المدني ونقابة الصحافيين.

وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين “إرتقى الشهيد الزميل الصحافي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد في مدينة غزة شهيدا، بعد استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر إسرائيلية في شارع أحمد ياسين في حي الشيخ رضوان” في شمال غرب مدينة غزة.

ونددت النقابة ب”هذه الجريمة الجديدة” التي أودت ببعلوشة ودانت “استمرار استهداف الصحفيين”.

وذكر الدفاع المدني في بيان أن الطيران الحربي شن عشرات الغارات الجوية في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، كما قام الجيش الإسرائيلي في الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسف عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة السبت أن الحصيلة منذ بدء الحرب قبل نحو أربعة عشر شهراً ارتفعت إلى “44930 شهيداً و106624 إصابة” منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023.

ع ز/ب ق