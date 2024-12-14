مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل 19 فلسطينيا بينهم صحافي في قصف جوي إسرائيلي في قطاع غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن تسعة عشر فلسطينيا قتلوا بينهم صحافي ورئيس بلدية، في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي السبت في القطاع.

وقال الناطق بإسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو ومعه تسعة أخرون من موظفي البلدية، إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية مبنى البلدية في دير البلح”.

وأوضح أن رئيس البلدية وعددا من أفراد طاقمه “كانوا يواصلون عملهم لتوفير خدمات المياه والكهرباء لمئات آلاف النازحين”، واصفا ما جرى بأنه “جريمة جديدة ومتعمدة لضرب المنظومة الخدمية”. 

وقتلت امرأة وأصيب آخرون في قصف نفذته عصر السبت طائرة مسيرة إسرائيلية “استهدف تجمعا للمواطنين” قرب مفترق “الصاروخ” في شمال غربي مدينة غزة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت مدرسة “الماجدة وسيلة” في منطقة غرب غزة ، ما أسفر عن “7 شهداء و10 إصابات على الأقل” بحسب بصل الذي اعتبرها “مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي مئات النازحين”.

وقال بصل إن من بين القتلى “سوزان الغرة (العكلوك) وطفليها عز الدين وجِنان أحمد الغرة وابن عمهما الطفل منصور سيف الغرة، وقد نقلوا إلى مستشفى المعمداني” في مدينة غزة.

من جهة ثانية، قتل الصحافي محمد بعلوشة مراسل قناة “المشهد” التلفزيونية التي تبث من دبي، في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق الدفاع المدني ونقابة الصحافيين.

وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين “إرتقى الشهيد الزميل الصحافي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد في مدينة غزة شهيدا، بعد استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر إسرائيلية في شارع أحمد ياسين في حي الشيخ رضوان” في شمال غرب مدينة غزة.

ونددت النقابة ب”هذه الجريمة الجديدة” التي أودت ببعلوشة ودانت “استمرار استهداف الصحفيين”.

وذكر الدفاع المدني في بيان أن الطيران الحربي شن عشرات الغارات الجوية في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، كما قام الجيش الإسرائيلي في الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسف عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة السبت أن الحصيلة منذ بدء الحرب قبل نحو أربعة عشر شهراً ارتفعت إلى “44930 شهيداً و106624 إصابة” منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023.

ع ز/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
372 إعجاب
255 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
12 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية