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مقتل 2 في غارة إسرائيلية شمالي بيروت

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن شخصين على الأقل قتلا في غارة إسرائيلية على سيارة في جونية ذات الأغلبية المسيحية شمالي العاصمة بيروت، في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يفحص التقرير عن الغارة في جونية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جماعة حزب الله اللبنانية التي تقاتل القوات الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية والتي قُتل عدد من كبار قادتها في غارات إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة.

وقال شاهدان لرويترز إنهما سمعا دوي انفجار صغير وشاهدا سيارة هوندا رياضية تسير على الطريق السريع الرئيسي جنوبا في اتجاه بيروت وبدأ قائدها يفقد السيطرة عليها.

وأضافا أن السيارة توقفت على بعد نحو 100 متر على الطريق السريع وخرج منها رجل وامرأة إلى منطقة عشبية على جانب الطريق السريع قبل وقوع انفجار آخر.

ورأى أحد الشاهدين جثة متفحمة لأحد الأشخاص في المنطقة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية