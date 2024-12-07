مقتل 20 على الأقل في غزة وقطر تعبر عن أملها في وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أودت بحياة 20 فلسطينيا على الأقل يوم السبت، فيما عبرت قطر عن أملها في اكتساب الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) زخما جديدا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على تقارير شن غارات على مدينتي غزة ورفح.

وقال سكان ومسعفون إن ثمانية على الأقل من القتلى كانوا من المدنيين. ولم يتضح ما إذا كان باقي القتلى من المقاتلين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تتواصل مع الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن غزة بعد أن استشعرت زخما جديدا فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار في أعقاب الانتخابات الأمريكية.

وقال مصدر مطلع لرويترز يوم الخميس إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء جهود ترامب الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

والحرب على غزة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وتقول السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 44 ألف فلسطيني قتلوا منذ اندلاعها، ولحق الدمار بأنحاء واسعة من القطاع. وتواصل القوات الإسرائيلية مساعيها للقضاء على حماس وإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة المسلحة.

واشتعل فتيل الحرب بعدما اقتحم مقاتلو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا قُتل برصاص قوات إسرائيلية عند نقطة تفتيش. وقالت الشرطة إن أحد أفراد الأمن أطلق النار عليه بعد أن ألقى مفرقعات على القوات هناك وإنها عثرت بحوزته على سكين.