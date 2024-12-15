مقتل 20 فلسطينيا في هجمات للقوات الإسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون وسكان إن القوات الإسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا على الأقل، معظمهم في شمال قطاع غزة، يوم الأحد في غارات جوية وهجمات أخرى على أهداف من بينها مدرسة تؤوي نازحين.

وأضافوا أن 11 على الأقل من هؤلاء لقوا حتفهم في ثلاث غارات جوية إسرائيلية منفصلة على منازل في مدينة غزة، فيما قُتل الباقون في بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا.

وقال سكان إن عددا من المنازل تعرض للقصف وأضرمت النيران في بعضها في البلدات الثلاث. وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات في هذه المناطق منذ أكثر من شهرين.

وفي بيت حانون حاصرت القوات الإسرائيلية عائلات لجأت إلى مدرسة خليل عويضة ثم اقتحمتها وأمرت النازحين بالتوجه نحو مدينة غزة، وفقا للمسعفين والسكان.

وقال مسعفون إن قتلى ومصابين سقطوا خلال اقتحام المدرسة بينما اعتقل الجيش الكثير من الرجال. ولم يتضح بعد عدد القتلى.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتنفيذ عمليات تطهير عرقي لإخلاء المناطق الواقعة على الحافة الشمالية للقطاع من السكان بهدف إنشاء منطقة عازلة. وتنفي إسرائيل ذلك وتقول إن الحملة تستهدف مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتهدف إلى منعهم من إعادة تجميع صفوفهم.

واندلعت الحرب على غزة بعد هجوم قاده مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة. وردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما جويا وبحريا وبريا أدى بحسب السلطات في غزة إلى مقتل نحو 45 ألف فلسطيني ونزوح جميع السكان تقريبا وتدمير معظم القطاع. واكتسب مسعى جديد لمصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى هدنة في غزة زخما في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس هناك أنباء عن تحقيق انفراجة حتى الآن.