مقتل 21 على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة مسيحية بشمال لبنان

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من أرتورن بوكاسوك ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن إسرائيل وسعت أهداف حربها على جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان يوم الاثنين، مما تسبب في مقتل 21 شخصا على الأقل في هجوم على شمال البلاد، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على الجنوب وسهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جوزيف طراد رئيس بلدية أيطو لرويترز إن الغارة على البلدة ذات الغالبية المسيحية في شمال لبنان أصابت منزلا تستأجره أسر نازحة. وقال وزارة الصحة إن ثمانية آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأمرت إسرائيل يوم الاثنين سكان 25 قرية أخرى بالإخلاء إلى مناطق شمال نهر الأولي الذي يتدفق على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

وعند معبر المصنع الحدودي مع سوريا، كان جلال فرحات وزوجته وأطفاله الخمسة من بين أولئك الذين أفرغوا أمتعتهم من الحافلات، على أمل مغادرة لبنان.

وقال فرحات (40 عاما) من بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان “نحنا في الضيعة صار عنا قصف كتير ودمار. وأنا بيتي ضربوا حد بيتي. ما بقى في. عندك ولاد صار ما فيك بقى تضل محل ما أنت. وحاولنا نروح عا محل تاني… ميشين هيك بتعرف في عندنا ولاد وما عدناش قدرنا نضل”.

وفي وسط إسرائيل، هرع السكان إلى الملاجئ مع انطلاق صفارات الإنذار. وقال الجيش إنه تسنى اعتراض ثلاثة مقذوفات قادمة من لبنان. وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت المنصة التي أطلقت منها المقذوفات. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة اللبنانية في إفادتها اليومية إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 2309 أشخاص في لبنان خلال العام المنصرم. وقُتل أغلبهم منذ أواخر سبتمبر أيلول عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية. ولا يفرق هذا الإحصاء بين المدنيين والمقاتلين.

وتقول إسرائيل إن عملياتها في لبنان تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من سكانها الذين نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل.

* خلاف إسرائيل مع اليونيفيل

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة في منطقة النبطية بجنوب لبنان أدت إلى مقتل محمد كامل نعيم، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

ولم يصدر تعليق من حزب الله حتى الآن.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان حيث تواصل إسرائيل حملتها العسكرية بهدف القضاء على جماعة حزب الله وتدمير بنيتها التحتية العسكرية بينما تقاتل أيضا مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن دبابتين إسرائيليتين اقتحمتا مقرا لليونيفيل يوم الأحد في أحدث اتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ونفت إسرائيل رواية الأمم المتحدة ودعا نتنياهو قوات حفظ السلام إلى الانسحاب، قائلا إنها توفر “دروعا بشرية” لجماعة حزب الله المدعومة من إيران أثناء تصاعد الأعمال القتالية.

وينفي حزب الله اتهام إسرائيل باستخدامه مناطق قريبة من موقع قوات حفظ السلام للحماية.

في الوقت ذاته، لا يزال الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا للرد الإسرائيلي على إطلاق إيران وابلا من الصواريخ طويلة المدى في الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد إنها سترسل قوات أمريكية إلى إسرائيل بالإضافة إلى نظام أمريكي متطور مضاد للصواريخ.

وقالت السفارة الأمريكية في لبنان يوم الاثنين إنها تحث بقوة رعاياها على مغادرة البلاد “الآن”، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية الإضافية التي بدأت الحكومة تنظيمها منذ 27 سبتمبر أيلول لمساعدة الأمريكيين على المغادرة لن تستمر إلى الأبد.

واصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين أجانب إلى جنوب لبنان يوم الأحد وأطلعهم على فتحة نفق قال إنه خاص بحزب الله على بعد أقل من 200 متر من موقع لليونيفيل بالإضافة إلى مخابئ أسلحة عثرت عليها القوات.

وقال البريجادير جنرال يفتاح نوركين إن الأنفاق بنيت قبل بضع سنوات.

وأضاف نوركين “نحن في الواقع نقف في قاعدة عسكرية لحزب الله قريبة جدا من الأمم المتحدة” مشيرا إلى فتحة النفق الموجود في منطقة تكسوها شجيرات ويطل عليها مركز مراقبة تابع للأمم المتحدة.

ومنذ الإعلان عن عمليته البرية بالقرب من الحدود، يقول الجيش الإسرائيلي إنه دمر العشرات من أنفاق حزب الله وقاذفات الصواريخ ومراكز القيادة.

* شبكة أنفاق ممتدة

يقول حزب الله وإسرائيل إن لدى الجماعة شبكة أنفاق ممتدة في جنوب لبنان. وتشير تقديرات إسرائيل إلى أنها تمتد لمئات الكيلومترات. وقال قائد ميداني في حزب الله لرويترز الأسبوع الماضي إن الأنفاق “هي الأساس في المعركة”.

وذكرت اليونيفيل أن الهجمات الإسرائيلية السابقة على برج مراقبة وكاميرات ومعدات اتصالات وإضاءة حدت من قدرتها على المراقبة. وتقول مصادر بالأمم المتحدة إنها تخشى أن يصبح من المستحيل رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت في التنديد بالهجمات الإسرائيلية على جنود اليونيفيل في لبنان، ووصف الهجمات بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الاثنين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب مدريد وأيرلندا بتعليق اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل بسبب هجماتها في لبنان وغزة.

وتنشر دول في الاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا آلاف الجنود ضمن بعثة حفظ السلام التي يبلغ قوامها عشرة آلاف جندي في جنوب لبنان.