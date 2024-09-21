مقتل 22 على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

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من داوود أبو الكاس ونضال المغربي

غزة/القاهرة (رويترز) – قال فلسطينيون إن 22 شخصا على الأقل قتلوا في‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة يوم السبت بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه هجومه استهدف مركز قيادة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وزارة الصحة في غزة إن معظم القتلى من النساء والأطفال. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة أن من بين القتلى 13 طفلا وست نساء.

وقال الجيش إن ضربته أصابت مركزا للقيادة تابعا لحماس داخل المجمع الذي كان في السابق مدرسة، مكررا الاتهام بأن حماس تستخدم المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز من الموقع المستهدف جدرانا مهدمة وحطام أثاث محترق وثقوبا في سقف إحدى الغرف بينما يحاول أفراد التفتيش وسط الحطام لجلب ما يستطيعون من مقتنياتهم.

وقال شاهد يدعى سعيد الملاحي “قاعدات النسوان في الساحة مع ولادهم بيلعبوا لما الصواريخ.. هم اتنين، وقعت عليهم”.

كانت بعض الجثث ملفوفة بالبطاطين وتنقل على عربات تجرها الحمير في حين نقلت سيارات إسعاف جثثا أخرى.

وقال شاهد آخر يدعى أحمد عزام “أنا يعني ما قدرتش، ما استحملتش، ما شوفت زلمة بتصاوب. كله أطفال ونسوان. خلي الدول العربية تنبسط وتصفق لإسرائيل ولنتنياهو ولأمريكا”.

* مقتل 4 بالقطاع الطبي

وفي رفح بجنوب قطاع غزة، قالت وزارة الصحة إن أربعة من العاملين في القطاع الطبي قتلوا في غارة إسرائيلية أصابت مستودعات الوزارة. وأضافت أن فرق الإسعاف لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى القتلى أو معالجة الجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إن قواته العاملة في رفح منذ مايو أيار قتلت عشرات المسلحين خلال الأسابيع الماضية وفككت بنية تحتية عسكرية وممرات أنفاق.

ويشكل طلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على خط الحدود الجنوبي بين رفح ومصر نقطة خلاف رئيسية في الجهود الدولية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتقول حماس إنها تركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة بينما تقول إسرائيل إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس. كما يوجد خلاف شائك حول تفاصيل تبادل الرهائن الإسرائيليين لدى حماس مع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

واندلعت الحرب الأحدث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما هاجمت حماس إسرائيل مما أدى وفقا لإحصاءات إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمستمر على القطاع الذي تسيطر عليه حماس إلى مقتل ما يربو على 41 ألف فلسطيني ونزوح كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.