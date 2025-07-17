مقتل 22 في هجمات إسرائيلية على غزة بينهم 2 في كنيسة كاثوليكية

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من نضال المغربي وكريسبيان بالمر

القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسعفون ومسؤولون في البطريركية اللاتينية بالقدس إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 22 شخصا في هجمات بقطاع غزة يوم الخميس بينهم اثنان في هجوم على كنيسة اعتاد البابا الراحل فرنسيس التواصل معها.

وذكرت تقارير أن ثمانية رجال مكلفين بحماية شاحنات المساعدات كانوا من بين القتلى في الغارات الجوية التي نُفذت بينما كان الوسطاء يواصلون محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

وقال مسؤول أمريكي هذا الأسبوع إن المحادثات تسير على ما يرام لكن مسؤوليْن في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أبلغا رويترز بأن المحادثات لم تحرز أي تقدم مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف غزة.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس في بيان عن الحادث الذي وقع في الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة “قُتل شخصان نتيجة لقصف شنه الجيش الإسرائيلي على ما يبدو على مجمع (كنيسة) العائلة المقدسة صباح اليوم”.

وأضافت البطريركية التي تشرف على الكنيسة “ندعو الله أن يرحمهم وأن تنتهي هذه الحرب الوحشية. لا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء”.

وأظهرت صور نشرتها الكنيسة أن سقفها تعرض لضربة قريبة من الصليب الرئيسي، ما أدى إلى احتراق الواجهة الحجرية، كما تحطمت النوافذ.

وتعرض الأب رومانيللي، وهو أرجنتيني، لإصابات طفيفة في الهجوم. وظهر في لقطات تلفزيونية وهو جالس يتلقى العلاج في المستشفى الأهلي في غزة ووضعت ضمادة حول أسفل ساقه اليمنى.

وقد اعتاد رومانيللي على إطلاع البابا الراحل فرنسيس على مستجدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان “الهجمات التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر مثل هذا السلوك”.

وفي الفاتيكان، قال البابا ليو إنه “يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري”.

وجدد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعبر عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة”.

أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه “يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها المواقع الدينية، ويأسف لأي ضرر لحق بها”.

وتحاول إسرائيل القضاء على حماس في غزة في حملة عسكرية بدأت بعد الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسقط قتلى. وتسببت الحملة الإسرائيلية على غزة في انتشار الجوع والحرمان في القطاع الصغير.

وقال مسعفون فلسطينيون إن غارة جوية وقعت يوم الخميس أدت إلى مقتل رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة في جباليا بشمال غزة وأضافوا أن غارة أخرى في الشمال تسببت عن مقتل ثمانية رجال كانوا مسؤولين عن حماية شاحنات المساعدات.

وذكر مسعفون أن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية في وسط غزة وأربعة في حي الزيتون بشرق غزة.