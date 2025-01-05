مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

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قتل 23 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وأصيب العشرات جراء غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني الأحد، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال اليومين الماضيين أكثر من مئة “هدف إرهابي” في القطاع.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد أن 88 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة، ما يرفع الى 45805 قتيلا، الحصيلة الإجمالية للحرب المتواصلة منذ نحو 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولا تشمل هذه الاحصائية الذين قتلوا الأحد.

وأعلن الدفاع المدني الأحد نقل “23 شهيدا على الأقل إثر غارات جوية منذ الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم” في غارات على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة محمود بصل بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية على منزل في منطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

أضاف “لا يزال خمسة مواطنين مفقودين تحت الأنقاض، حيث تتواصل عمليات البحث”، متابعا “لا معدات لدى الدفاع المدني، يقوم المواطنون بالبحث بأيديهم للوصول إلى المفقودين”.

كما أعلن الدفاع المدني مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل إثر استهداف الطيران بعد ظهر الأحد “لمنزل مواطن من عائلة أبو جربوع في مخيم النصيرات” وسط القطاع.

وكان قد أفاد عن سقوط “4 شهداء وعدد من الإصابات جراء غارة جوية إسرائيلية من طائرة مسيرة استهدفت ظهر اليوم (الأحد) مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا” بشمال القطاع.

كما قتل فلسطيني وأصيب عدد أخر في غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة مصبح في شمال شرق رفح (جنوب)، بحسب الدفاع المدني الذي أكد نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأشار بصل إلى “استشهاد مواطنَين وإصابة خمسة جراء قصف شقة سكنية في مخيم خان يونس فجر اليوم”.

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني من أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوجيه “ضربات جوية عنيفة باستهداف المنازل التي تؤوي عشرات النازحين بذريعة كاذبة، بوجود مقاومين. هذا كذب”.

وأكدت إسرائيل أنها تواصل مهاجمة أهداف “إرهابية” في القطاع المدمّر جراء الحرب الأطول في تاريخ الصراع.

وقال الجيش في بيان “ضرب سلاح الجو أكثر من 100 هدف إرهابي في أنحاء قطاع غزة وقضى على العشرات من إرهابيي حماس” يومي الجمعة والسبت.

كذلك، أشار الجيش إلى أنّه استهدف عدة مواقع استخدمها المقاتلون الفلسطينيون لإطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن إسرائيل ستكثّف الضربات على القطاع إذا استمرّت حماس في إطلاق صواريخ على الدولة العبرية.

وبعيد اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تراجعت وتيرة إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل بشكل كبير. الا أن سلطات الدولة العبرية تؤكد رصد إطلاق صواريخ من القطاع بشكل شبه يومي منذ نحو أسبوع.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.

ع ز/شي/كام