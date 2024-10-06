مقتل ‭24‬ على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)) في غزة إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان مئات النازحين في القطاع الفلسطيني في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

جاء الهجوم على المسجد والمدرسة بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب التي تشنها إسرائيل على حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس كانوا يعملون داخل مركز للقيادة والتحكم يمثل جزءا من مبنى كان في السابق مسجد ‘شهداء الأقصى’ في منطقة دير البلح”.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود عندما قادت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

ووفقا لوزارة الصحة في القطاع، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة عن مقتل ما يقرب من 42 ألف فلسطيني فضلا عن تشريد كل سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واندلاع أزمة جوع. وأدت الحملة إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية في دعوى تنظرها محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.