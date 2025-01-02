مقتل 25 فلسطينيا بينهم قائد شرطة حماس ونائبه بغارة إسرائيلية في غزة (الدفاع المدني)

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قتل 25 فلسطينيا بينهم قائد الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة ونائبه، إثر غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي الخميس.

وأكّد الجيش الإسرائيلي العملية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد مدير عام جهاز الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، ونائبه اللواء حسام شهوان (أبو شروق)، جراء استهداف الاحتلال في غارة جوية خيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس”.

وأكد أنه، إضافة إلى صلاح وشهوان، سقط في الغارة تسعة قتلى بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، وأصيب 15 شخصا، “بينهم حالات خطرة”.

– “ضربة استخباراتية” –

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ ليلا “ضربة استخباراتية في المنطقة الإنسانية (المواصي) في خان يونس” وقتل “الإرهابي حسام شهوان”، من دون أن يذكر صلاح.

ونعت وزارة الداخلية التابعة لحماس “الشهيد مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح والشهيد اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة في غارة جوية، وهما يؤديان واجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا” في خان يونس.

واعتبرت أن قتل قائد الشرطة يهدف إلى “نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية”، مشيرة إلى أن الشرطة هي “جهاز حماية مدني”.

وأضافت “لن ينجح الاحتلال في تحقيق أهدافه في ضرب صمود شعبنا وسنواصل التصدي لكل محاولات نشر الفوضى في قطاع غزة”.

وترأس صلاح شرطة حماس منذ ست سنوات.

وقال سليم أبو صبحة، وهو سائق سيارة إسعاف في منطقة المواصي بخان يونس “ذهبنا على الفور إلى المكان ووجدنا الجرحى على الأرض، معظمهم من الأطفال، بالإضافة إلى شهيدتين” وأوضح أن “نحو 10 خيام تضررت وشوهدت حرائق متفرقة” في المكان.

وبحسب شهود عيان أسفرت الغارة الجوية عن إحراق عشرات خيام النازحين في المواصي.

وفي ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح الخميس غرب مدينة غزة في شمال القطاع، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في مخيم الشاطئ، وفق الدفاع المدني.

كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال، في قصف جوي إسرائيلي صباح الخميس في منطقة النزلة في بلدة جباليا في شمال القطاع.

– حصيلة جديدة –

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس أن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى “45581 شهيدا، و108438 إصابة” منذ بداية الحرب قبل حوالى خمسة عشر شهرا.

ولفتت الوزارة في بيان الى إنه “وصل للمستشفيات 28 شهيدا خلال ال24 ساعة الماضية”.

ولا تشمل هذه الاحصاءات الفلسطينيين الذين قتلوا منذ فجر الخميس.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء من أن إسرائيل ستكثّف ضرباتها على قطاع غزة إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وتبنّت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إطلاق رشقات صاروخية في الأيام الأخيرة باتجاه مناطق إسرائيلية من قطاع غزة. ولم تتسبّب هذه الصواريخ بأضرار تذكر في إسرائيل.

وتراجعت الى حدّ بعيد وتيرة إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني عمّا كانت عليه في الأشهر الأولى للحرب.

وطالب كاتس أيضا بالإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وفي خان يونس، شيّع صباح الخميس مئات المواطنين شهوان الذي لفت جثته بغطاء وحمل على الأكتاف، قبل ان دفن في مقبرة قرب مستشفى “ناصر” في خان يونس.

ع ز-الح/ب ق/رض