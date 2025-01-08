مقتل 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وسط تكثيف لجهود الوساطة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن غارات إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل يوم الأربعاء بينما كثف وسطاء دوليون جهودهم لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر المسعفون أن إحدى الغارات الجوية قتلت 10 أشخاص على الأقل في منزل متعدد الطوابق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما أودت غارة أخرى بحياة خمسة أشخاص في حي الزيتون القريب.

كما قال المسعفون إن سبعة أشخاص في المجمل قتلوا في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفي جباليا، وهو الأكبر بين مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مسلحين من حركة حماس كانوا يتواجدون في مدرسة في جباليا، وإنه اتخذ خطوات لتقليل الخطر على المدنيين.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين في وقت لاحق يوم الأربعاء داخل الحديقة العامة بمدينة غزة. ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وأصبح وقوع هذا العدد الكبير من القتلى شيئا يوميا معتادا في غزة. ووفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، قُتل نحو 46 ألف فلسطيني حتى الآن جراء الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا على حماس.

وفي حين تواصل إسرائيل قصفها، تبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودا مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال مصدر قريب من المحادثات إنها المحاولة الأكثر جدية للتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بذل مساعي أخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته منصبه، ويرى كثيرون في المنطقة أن تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني هو موعد نهائي غير رسمي لتلك المساعي.

وقال المصدر لرويترز “الأمور أفضل من أي وقت مضى، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن”.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط مساء يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن يتمكن من إعلان نتائج جيدة بخصوص الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب. وسيشمل الاتفاق إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي قد يتوقفان عن العمل في غضون ساعات قليلة ما لم يتوقف الإسرائيليون عن تقييد تدفق الوقود إليهما. وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت لاحق، ذكرت الوزارة أنها تلقت كمية محدودة من الوقود، مما سيؤخر وقف العمليات بالكامل حتى يوم الخميس ما لم يصل المزيد من الوقود.

وقالت “نود التنويه بأنه تم قبل قليل استلام كمية محدودة جدا من الوقود لصالح مولدات المستشفيات، الأمر الذي يرحل الأزمة الى يوم غد.. نكرر مناشدتنا لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الاحتياج الكامل من الوقود وتأمينه بشكل دوري”.

وبدأت الحملة الإسرائيلية على غزة بعد هجوم قادته حماس على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأدت الحملة إلى تدمير جزء كبير من القطاع. وتقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا عدة مرات ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم الأربعاء إن الأمطار الغزيرة والسيول ألحقت أضرارا بخيام العائلات النازحة ووصل ارتفاع المياه فيها إلى 30 سنتيمترا. وأضاف أن الأسر “تحاول البقاء على قيد الحياة من دون حتى الضروريات الأساسية، مثل الأغطية”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء من خلال التمسك بشروط نسفت كل الجهود السابقة المبذولة على مدى ما يزيد عن عام للتوصل إلى هدنة.

ويوم الثلاثاء، تمسكت حماس بمطلبها المتمثل في إنهاء إسرائيل الحرب وسحب كل قواتها من غزة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى تقضي على حماس مع تحرير جميع الرهائن.