مقتل 27 مهاجرا وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة تونس

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قضى 27 مهاجرا على الأقل من دول جنوب الصحراء وتم إنقاذ 83 آخرين الأربعاء قبالة سواحل تونس بعد انقلاب قاربين في الطريق إلى أوروبا، وفق ما أعلنت السلطات التونسية الخميس.

وأبحر 110 مهاجرين من دول عدة في إفريقيا جنوب الصحراء على متن قاربين “غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 كانون الاول/ديسمبر إلى 1 كانون الثاني/يناير”، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس الوطني وكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، وأضاف أن “العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين”.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية صفاقس (وسط شرق) زياد السديري لوكالة فرانس برس أن “من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة، نساء وأطفالا”.

وبحسب السديري، تم نقل 15 من أصل 83 شخصا أنقذتهم قوات الحرس البحري إلى المستشفى.

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الحرس الوطني في بيان الخميس حصيلة الضحايا، موضحا أن رضيعا من بين المهاجرين الذي لقوا حتفهم، وأن 17 امرأة وسبعة أطفال من بين من تم إنقاذهم.

وأشار السديري إلى أنه تم العثور على القاربين على بعد حوالى خمسة كيلومترات من سواحل جزر قرقنة. وانقلب أحدهما بينما غرق الآخر لأسباب لم تعرف بعد.

شهدت تونس عدة حوادث غرق للقوارب في الأسابيع الأخيرة، في ظل ظروف جوية سيئة.

وأعلنت السلطات في 31 كانون الأول/ديسمبر مصرع مهاجرين تونسيين، أحدهما طفل يبلغ خمس سنوات، وإنقاذ 17 آخرين في شمال البلاد بعد تعطل قاربهم المتهالك.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، لقي 20 مهاجرا على الأقل متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل صفاقس.

في 12 كانون الأول/ديسمبر، أعلن الحرس البحري أنه أنقذ في اليوم السابق 27 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، غادروا من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس، لكن تم العثور على 15 آخرين وقد فارقوا الحياة وفقد آخرون.

– “مئات الأطفال” –

قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان نشرته الأربعاء أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط “تجاوز 2200 شخص في عام 2024، بما في ذلك ما يقرب من 1700 حياة فقدت” على الطريق الخطير في وسط البحر الأبيض المتوسط، بين شمال إفريقيا والسواحل الإيطالية.

وشددت اليونيسف على أن هذا الرقم يشمل “مئات الأطفال الذين يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص يهاجرون عبر البحر الأبيض المتوسط. وغالبية هؤلاء المهاجرين يفرون من النزاعات العنيفة والفقر”.

في أعقاب حملة مناهضة للمهاجرين أثارها خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في ربيع عام 2023، أعيد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم، في حين تسارعت محاولات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

ويسعى آلاف التونسيين أيضا كل عام إلى مغادرة تونس، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والتوترات السياسية الشديدة.

وبمبادرة من إيطاليا، أبرم الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو 2023 “شراكة” مع تونس توفر لها مساعدة مالية بقيمة 150 مليون يورو إضافة إلى 105 ملايين يورو لدعمها في التصدي للهجرة غير النظامية.

وقد أدت هذه المساعدة إلى زيادة عمليات اعتراض القوارب عام 2024 وانخفاض كبير في عدد الوافدين إلى إيطاليا.

وبحسب وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، تراجعت أعداد الواصلين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60% على مدى عام، وبلغ عددهم 65472 حتى 24 كانون الأول/ديسمبر.

وفي عام 2024، غادر وفق الوكالة عدد أكبر من المهاجرين من ليبيا (41425 مهاجرا) مقارنة بالقادمين من تونس (19246 شخصا، وهو رقم أقل بنسبة 80% خلال عام واحد)، مع وصول الآخرين من تركيا والجزائر.

كل/شي-ح س/ب ق