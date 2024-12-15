مقتل 28 فلسطينيا في هجمات للقوات الإسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن ما لا يقل عن 28 فلسطينيا، بينهم صحفي وعمال إنقاذ، لقوا حتفهم في هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت عشرات المسلحين واعتقلت آخرين في هجمات جوية وبرية شنتها على شمال القطاع.

وذكر مسعفون وصحفيون إن هجوما إسرائيليا استهدف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أحمد اللوح، مصور قناة الجزيرة، وخمسة آخرين.

وقالت قناة الجزيرة التلفزيونية إن اللوح كان يباشر عمله عندما لقي حتفه. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في صحة التقرير. وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن نضال أبو حجير رئيس جهاز الدفاع المدني في النصيرات كان من بين القتلى.

وقال زكي عماد الدين من جهاز الدفاع المدني للصحفيين في المستشفى “تم استهداف نقطة الدفاع المدني في مخيم النصيرات أثناء وجود الطواقم لأن الطواقم تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين”.

وأضاف “الدفاع المدني هو جهاز إنساني وليس له تدخل سياسي، ويعمل ومن السلم والحرب في خدمة المواطنين”، مشير إلى أن المكان تعرض لضربة جوية إسرائيلية مباشرة.

واستهدف هجوم جوي آخر مجموعة من رجال على صلة بحماس مكلفين بحماية شاحنات المساعدات غربي مدينة غزة، في حين قال مسعفون إن العديد منهم قُتلوا أو أُصيبوا لكن لم يتوفر بعد العدد الدقيق للقتلى والمصابين.

وذكر سكان أن 11 على الأقل لقوا حتفهم في ثلاث غارات جوية إسرائيلية منفصلة على منازل في مدينة غزة، فيما قُتل تسعة في بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا، ولقي اثنان حتفهما في ضربة بطائرة مسيرة في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنازل الثلاثة في مدينة غزة تخص مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات. وأضاف أنه اتخذ خطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين قبل ذلك، منها استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية.

ونشر الجيش صورة تظهر الأسلحة التي قال إنها ضُبطت في بيت لاهيا، وتضمنت متفجرات وعشرات القنابل اليدوية.

وفي بيت حانون، قال مسعفون وسكان إن القوات الإسرائيلية حاصرت عائلات لجأت إلى مدرسة خليل عويضة ثم اقتحمتها وأمرت النازحين بالتوجه نحو مدينة غزة.

وأضاف مسعفون أن قتلى ومصابين سقطوا خلال اقتحام المدرسة بينما اعتقل الجيش الكثير من الرجال. ولم يتضح بعد عدد القتلى.

وقال الجيش إنه استهدف عشرات المسلحين بضربات جوية وبرية واحتجز آخرين في بيت حانون.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كان أي من القتلى من المسلحين. ولا تكشف حماس عن خسائرها البشرية ولا تميز وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة القتلى اليومية بين المسلحين والمدنيين.

وفي سياق منفصل، قالت إسرائيل إن قواتها الجوية قصفت مركز قيادة وسيطرة في مجمع بمركز أبو شباك الصحي في شمال غزة تستخدمه حماس لتخزين الأسلحة والتخطيط للهجمات. وقالت وزارة الصحة في غزة إن المركز الطبي، الذي يضم أيضا عيادة للصحة النفسية، قد دمر.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتنفيذ عمليات تطهير عرقي لإخلاء المناطق الواقعة على حافة القطاع الشمالية من السكان بهدف إنشاء منطقة عازلة. وتنفي إسرائيل ذلك، وتقول إن الحملة تستهدف مقاتلي حركة حماس وتهدف إلى منعهم من معاودة تجميع صفوفهم.

واندلعت الحرب على غزة بعد هجوم قاده مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة. وردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما جويا وبحريا وبريا، تقول السلطات في غزة أنه تسبب في مقتل نحو 45 ألف فلسطيني ونزوح جميع السكان تقريبا وتدمير معظم القطاع. واكتسب مسعى جديد تقوده مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى هدنة في غزة قوة دافعة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس هناك أنباء عن تحقيق انفراجة حتى الآن.