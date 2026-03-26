مقتل 28 مدنيا على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان (مصادر طبية)

قُتل 28 مدنيا على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس الخميس.

واستهدفت إحدى الغارتين الأربعاء سوقا في مدينة سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، وفق ما ذكر عامل صحي في المستشفى المحلي لوكالة فرانس برس.

وقال حامد سليمان الذي يعمل في سوق المنطقة لفرانس برس عبر تطبيق واتساب من خلال هاتف مربوط بالإنترنت عبر شبكة ستارلينك “ضربت مسيرة السوق حيث كانت شاحنة بنزين واقفة، فاندلعت النيران وحرقت جزءا من السوق”.

وتسببت غارة أخرى الأربعاء أيضا باشتعال النيران في شاحنة كانت على طريق في شمال كردفان.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة الرهد المحلي وكالة فرانس برس بوصول ست جثث إلى المستشفى، ثلاث منها متفحمة، بالإضافة إلى عشرة جرحى، محملا قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم.

وكان المدنيون يتنقلون بين منطقتي الرهد وأم روابة تحت سيطرة الجيش.

يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل، وأزمة جوع ونزوح تعدّها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

وتسيطر قوات الدعم السريع على إقليم دارفور في غرب البلاد، فيما يسيطر الجيش على معظم شرق البلاد ووسطها وجنوبها.

وباتت الضربات شبه اليومية بالمسيّرات من الممارسات السائدة في حرب السودان، لا سيّما في منطقة كردفان الجنوبية حيث تودي بحياة العشرات دفعة واحدة.

وبسبب الحرب، بات أكثر من 33 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

