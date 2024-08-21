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مقتل 28 وإصابة 23 في انقلاب حافلة تقل زوارا باكستانيين بإيران

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دبي (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء بأن 28 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون في انقلاب حافلة تقل زوارا باكستانيين بوسط إيران.

ووفقا للتحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المرور الإيرانية، فإن الحادث وقع في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء في إقليم يزد بوسط إيران ونجم عن خلل فني في منظومة المكابح بالحافلة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في الإقليم للتلفزيون الرسمي “للأسف، فإن 11 امرأة و17 رجلا فقدوا حياتهم في هذا الحادث. وسبعة من المصابين في حالة حرجة بينما غادر ستة مصابين المستشفى الآن”.

وأضاف المسؤول أنه تمت دعوة الخدمات القنصلية الباكستانية في إيران إلى الإقليم لمتابعة تفاصيل الحادث.

وكتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على منصة إكس “نعبر عن خالص تعازينا لحكومة جارتنا باكستان وكذلك لعائلات الضحايا. وتعمل السلطات المعنية في إيران جاهدة لتقديم خدمات الإغاثة والعلاج”.

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