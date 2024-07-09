مقتل 29 فلسطينيا بضربة لمدرسة في جنوب غزة نُسبت لإسرائيل

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قُتل 29 فلسطينياً الثلاثاء بضربة أصابت مدرسة تؤوي نازحين في جنوب غزة وفق حركة حماس التي نسبت الهجوم لإسرائيل، في حين تواصل القوات الإسرائيلية هجومها الواسع النطاق في شمال القطاع.

وتتواصل المعارك للشهر العاشر في غزة، عشية جولة جديدة من المفاوضات في قطر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار يترافق مع الإفراج عن رهائن.

مساء الثلاثاء أفاد مصدر طبي في مستشفى الناصر بخان يونس وكالة فرانس برس بأن الضربة أوقعت 29 قتيلا.

وقال المصدر إن الغارة الجوية أسفرت عن 29 “شهيدا وعشرات الجرحى” في “قصف استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان شرق خان يونس”.

من جهته أعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس مقتل 29 فلسطينيا في “مجزرة” نجمت عن الضربة التي نسبها لإسرائيل وقال إن غالبية قتلاها من النساء والأطفال.

واعتبرت حماس في بيان أن “مجزرة مدرسة العودة في خان يونس إمعان في حرب الإبادة والمجازر من حكومة الإرهاب الصهيونية ضد شعبنا”.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنه بصدد التحقّق من المعلومات.

قبل هذه الضربة أصيبت ثلاث مدارس تؤوي نازحين بضربات إسرائيلية وجهّت اعتبارا من السبت وخلفت ما لا يقل عن 20 قتيلا.

في شمال القطاع، قصفت القوات الإسرائيلية جوا وبرا مدينة غزة، في هجوم جديد واسع النطاق ضد حماس التي تصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إن القتال في مدينة غزة هو “الأعنف منذ أشهر”. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في 27 حزيران/يونيو عمليات عسكرية واسعة في حي الشجاعية في شرق غزة توسّعت إلى المناطق الوسطى التي أمر الجيش أهلها بإخلائها. وصدرت ثلاثة أوامر إخلاء في ثلاثة أيام، وقالت الأمم المتحدة إنها تشمل “عشرات الآلاف” من الأشخاص.

– “إلى أين نذهب؟” –

سيرا على الأقدام أو بسيارات أو شاحنات صغيرة يفر فلسطينيون غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال عبدالله خمّاش المقيم في حي الرمال في غزة “إلى أين نذهب؟ قالوا لنا اذهبوا من هنا إلى هناك ثم يأتون إلينا. هذا يجعلنا نريد أن ندفن أنفسنا أحياء”.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني إن ثمة “نحو 350 ألف شخص الآن في الشارع مجددا، وكما نعلم منذ بداية الحرب، نزح كل سكان غزة تقريبًا أكثر من مرة (..) ما يدل على أنه لا يوجد مكان آمن على الإطلاق في قطاع غزة”.

– “حملة تجويع” –

في جنيف اتهم عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل بشنّ “حملة تجويع متعمّدة وموجّهة” أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في غزة وهو ما نفته اسرائيل على الفور.

وقال الخبراء إن “حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة”.

وندّدت بعثة إسرائيل إلى الأمم المتحدة في جنيف ببيان الخبراء واتهمتهم “بنشر معلومات مضللة”.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلاً معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزّة، بينهم 42 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزّة تسبّبت بمقتل 38243 شخصًا على الأقلّ غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

– “مدمّر لبنان” –

ويتوجّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنيع الأربعاء إلى الدوحة حيث يلتقيان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق مصدر مطلع على المفاوضات، للبحث في سبل التوصل الى هدنة في قطاع غزة.

في القاهرة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بيرنز وبحث معه “آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة”.

كما ناقش وفدان أميركي وإسرائيلي في القاهرة التي سيصلها رئيس جهاز الشين بيت (الأمن الداخلي) رونين بار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وضع معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر والذي أقفل منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه في أيار/مايو. وكان المعبر الطريق الرئيسي لعبور المساعدات الى القطاع الذي يعاني من نقص في الغذاء والوقود والأدوية وكل شيء.

وسجّل تغيير في موقف حماس من المفاوضات منذ الأحد حين قال مسؤول في الحركة إن حماس لم تعد تشترط أن تقبل إسرائيل بوقف دائم لإطلاق لبدء التفاوض على هدنة وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتصرّ إسرائيل على عدم المضي قدما بأي اتفاق لا يمكّنها من بمواصلة القتال وتحقيق هدفها المتمثل بالقضاء على حماس.

على الجبهة الشمالية لإسرائيل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي الأيام الأخيرة اشتد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله.

ونشر حزب الله الثلاثاء شريطاً مصوّراً يتجاوز تسع دقائق قال إنه يتضمن مشاهد استطلاع جوي للجولان السوري الذي تحتله إسرائيل، عادت بها “طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية”.

وتظهر الصور ما وصفه حزب الله بقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات وأنظمة قبب حديدية ونقاط للجيش الإسرائيلي. ويظهر الشريط مشاهد لمواقع سبق لحزب الله ان أعلن استهداف عدد منها منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وكان الحزب نشر الشهر الماضي مقطعاً مصوراً تضمن مسحاً لمدينة حيفا ومحيطها، بما في ذلك منشآت عسكرية ودفاعية حساسة، وفق قوله، عدا عن محطات طاقة وبنى مدنية.

وجاء نشر المقطع المصور عشية كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب حسن نصرالله خلال حفل تأبين لقيادي عسكري بارز قتل بضربة إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على نشر الفيديو في منشور على “إكس” قال فيه “نصرالله، إذا لم توقف التهديدات والعنف وتنسحب الى نهر الليطاني” الواقع على بعد ثلاثين كيلومترا من الحدود، “ستكون مدمّر لبنان”.

بور-كن/كبج-ص ك-ود/بم