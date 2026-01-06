مقتل 3 أشخاص في حلب وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
6 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء نقلا عن مدير إدارة الصحة في حلب أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا فيما أصيب عدد آخر في مدينة حلب بشمال سوريا، وذلك بعدما تبادلت قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الاتهامات بشن هجمات أدت إلى إزهاق أرواح.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن قوات سوريا الديمقراطية واصلت “تصعيدها” باستهداف مواقع للجيش ومناطق سكنية في حلب.
من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إن الخسائر البشرية ناجمة عن قصف مدفعي وصاروخي “عشوائي” شنته فصائل متحالفة مع حكومة دمشق.
وجاءت أعمال العنف بعد أيام من اجتماع ضم مسؤولين كبارا من قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق لبحث تنفيذ اتفاق أبرم قبل نحو عشرة أشهر يهدف إلى دمج المنطقة الكردية شبه المستقلة في الحكومة السورية المركزية.
وكان من المفترض تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام الماضي لكن الجانبين لم يحرزا تقدما يذكر، مع اتهام كل منهما الآخر بالمماطلة أو التصرف بنية سيئة.
(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )