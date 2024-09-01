مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون يوم الأحد إن ثلاثة إسرائيليين قتلوا عندما تعرضت مركبة كانوا يستقلونها لإطلاق نار بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش وقوع الهجوم في تقاطع إذنا-ترقوميا، قائلا إن قوات الأمن تبحث عن منفذي الهجوم.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين إسلاميين.

وأثارت العملية مناشدات دولية من أجل وقفها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ثلاثة من رجال الشرطة كانوا في المركبة وقتلوا في هجوم يوم الأحد.

وأضاف “نحن نقاتل على جميع الجبهات عدوا وحشيا يريد أن يقتلنا جميعا”، وأشار أيضا إلى ست رهائن إسرائيليين قتلوا خلال احتجازهم في قطاع غزة وانتُشلت جثثهم من أحد الأنفاق اليوم الأحد.

ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى مزيد من التحركات ضد المسلحين الفلسطينيين بالضفة الغربية. وسموتريتش عضو في مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل وينتمي إلى تيار اليمين المتطرف.

وأضاف “يتعين علينا الآن أن نفعل ما لم نفعله في تلك الليلة المروعة وأن نوجه ضربة استباقية ونضرب الإرهاب بشدة”، مشيرا إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال من موقع هجوم يوم الأحد “نحن ملتزمون بالقضاء على الإرهاب على جميع الجبهات”.

كانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية قالت في البداية إن شخصين قتلا وأصيب ثالث بجروح خطيرة.

وأشادت حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة، بالهجوم في الضفة الغربية، إلا أنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، قائلة إنه “رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضاف بيان حماس “ندعو كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهلنا في قطاع غزة الصامد”.

وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.