مقتل 3 شرطيين إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

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من جيمس ماكنزي وعلي صوافطة

القدس (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون إن ثلاثة شرطيين إسرائيليين قتلوا يوم الأحد عندما تعرضت مركبة كانوا يستقلونها لإطلاق نار قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن قوات الأمن حاصرت منزلا في الخليل وقتلت فلسطينيا يُشتبه في تنفيذه الهجوم الذي وقع‭‭ ‬‬عند تقاطع إذنا-ترقوميا.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين إسلاميين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد إن قوات إسرائيلية قتلت شقيقين فلسطينيين بالرصاص في بلدة كفر دان خارج جنين في شمال الضفة الغربية حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية مستمرة منذ يوم الأربعاء.

ويبرز نشر وحدات من الجيش والشرطة في أنحاء الضفة الغربية الضغوط الشديدة التي تواجه قوات الأمن الإسرائيلية التي تقاتل على جبهات متعددة حاليا، مع عدم وجود إشارات تُذكر على تحقيق انفراجة في محادثات التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نحن نقاتل على جميع الجبهات عدوا وحشيا يريد أن يقتلنا جميعا”، وأشار أيضا إلى ست رهائن إسرائيليين قتلوا خلال احتجازهم في قطاع غزة وانتُشلت جثثهم من أحد الأنفاق يوم الأحد.

وخلال حديث نتنياهو، كانت القوات الإسرائيلية لا تزال تنفذ عمليات في جنين حيث قالت حركتا المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي إن مقاتليهما يشتبكون مع القوات الإسرائيلية.

* أضرار جسيمة

ألحقت العملية التي دخلت يومها الخامس أضرارا جسيمة بالبنية التحتية بمدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها، وهي منطقة مكتظة بالسكان، إذ تضرر العديد من المنازل والمباني ودمرت جرافات مدرعة شوارع كثيرة بحثا عن قنابل.

وقُتل 24 فلسطينيا على الأقل منذ بدء العملية الإسرائيلية. وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي أن أغلب القتلى أعضاء بهما.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 110 فلسطينيين.

ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى مزيد من التحركات ضد المسلحين الفلسطينيين بالضفة الغربية. وسموتريتش عضو في مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل وينتمي إلى اليمين المتطرف.

وأضاف “يتعين علينا الآن أن نفعل ما لم نفعله في تلك الليلة المروعة وأن نوجه ضربة استباقية ونضرب الإرهاب بشدة”، مشيرا إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال من موقع هجوم يوم الأحد “نحن ملتزمون بالقضاء على الإرهاب على جميع الجبهات”.

ويرتفع العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين في الهجمات الفلسطينية خارج غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 22 على الأقل بعد وفيات يوم الأحد. ولقي نحو 20 إسرائيليا وأجنبيا حتفهم في هجمات صاروخية من جنوب لبنان.

وفي الوقت نفسه، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 680 فلسطينيا، بمن فيهم مقاتلون مسلحون وشبان يرشقون الحجارة ومدنيون.

وأشادت حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة، بالهجوم في الضفة الغربية، إلا أنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، قائلة إنه “رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضاف بيان حماس “ندعو كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهلنا في قطاع غزة الصامد”.

وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.