مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

القدس 18 مارس آذار (رويترز) – قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية المحتلة مساء يوم الأربعاء، في أول هجوم إيراني يسفر عن سقوط قتلى هناك وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن صاروخا أصاب صالون حلاقة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل. وأصيب 13 شخصا أحدهم بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 15 شخصا على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير شباط مما أشعل فتيل مواجهات في أنحاء المنطقة.

وتطلق إيران صواريخ يوميا باتجاه إسرائيل، ولم تشر أي تقارير إلى أنها تعمدت استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويمكن لمعظم الإسرائيليين الوصول إلى ملاجئ تحميهم من الذخائر العنقودية والشظايا المتساقطة، لكن لا تتوافر تقريبا أي ملاجئ مماثلة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويعتمد كثير من الفلسطينيين على صوت صفارات الإنذار الصادرة من المستوطنات اليهودية أو المدن المجاورة في إسرائيل لتحذيرهم من إطلاق الصواريخ.

وتشهد شوارع الضفة الغربية ازدحاما شديدا هذه الأيام مع قيام الكثير من العائلات الفلسطينية بشراء احتياجاتها قبل عيد الفطر.

(تغطية صحفية بيشا ماجد وعلي صوافطة ورولين التفكجي – إعداد عبدالحميد مكاوي ومروة غريب للنشرة العربية )