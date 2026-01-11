مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة مع تصاعد التوتر

القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالقطاع مع تصاعد التوتر بسبب استمرار العنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسعفون إن فلسطينيا واحدا قتل في حي التفاح بمدينة غزة، في منطقة خاضعة لسيطرة الفلسطينيين، بينما قتل الاثنان الآخران في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وهي منطقة لا تزال إسرائيل تحتلها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على “إرهابي” تسلل إلى المنطقة الخاضعة لسيطرته في شمال قطاع غزة، ما شكل تهديدا مباشرا. وأضاف أنه جرى رصد إصابة مباشرة.

ولم يعلق الجيش على الواقعة الثانية في جنوب القطاع.

وخفت حدة القتال إلى حد كبير منذ أن وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول بعد مرور عامين على اندلاع الحرب بينهما، لكنه لم يتوقف تماما. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقال مسؤول في حماس لرويترز اليوم الأحد إن الحركة حثت الوسطاء على التدخل لوقف “أعمال القتل الإسرائيلية اليومية التي تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار”.

وقتل أكثر من 440 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ سريان الهدنة. وقتل أيضا ثلاثة جنود إسرائيليين.

