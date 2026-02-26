مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

القاهرة 26 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولون من قطاع الصحة في غزة إن فلسطينيين اثنين قتلا في غارة جوية إسرائيلية بشمال القطاع اليوم الخميس، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا شكل تهديدا لقواته في جنوب غزة.

وذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على هذا التقرير.

ومن ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات تعمل في جنوب القطاع قتلت مسلحا شكل تهديدا وشيكا لها بعد أن عبر إلى منطقة داخل القطاع لا تزال تحت سيطرة الجيش.

ووصف الواقعة بأنها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وبدأ في أكتوبر تشرين الأول.

وتحول قطاع غزة إلى حطام في الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 72 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا بنيران إسرائيلية منذ ذلك الحين. كما ذكرت أن 460 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت إسرائيل أن مسلحين في غزة قتلوا أربعة جنود منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وانتقل اتفاق غزة في يناير كانون الثاني إلى المرحلة الثانية التي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتخلي حماس عن حكم القطاع.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)