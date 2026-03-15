مقتل 3 فلسطينيين في غارة اسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

قُتل ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفل في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي صباح الأحد على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع المدني.

وقال الناطق باسم الهيئة محمود بصل إن طاقما من الدفاع المدني “نقل ثلاثة شهداء وعددا من المصابين على إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية منطقة السوارحة في مخيم النصيرات” وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح بأن القتلى الثلاثة الذين نُقلوا إليه هم رجل وزوجته وطفلهما، موضحا أن عددا من المصابين أيضا نُقلوا للمستشفى أحدهم في حالة خطرة.

وكان الدفاع المدني في غزة أفاد السبت بأن ستة فلسطينيين قُتلوا إثر ضربات جوية إسرائيلية خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث حصيلة بثتها السبت أنها أحصت 72234 قتيلا و171852 مصابا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

اندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لحصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ع ز/جك