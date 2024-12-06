مقتل 3 في اشتباكات بين مسلحين دروز وقوات الأمن السورية بمدينة السويداء

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عمان (رويترز) – قال شاهدان وناشط محلي إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات بين مسلحين دروز وقوات الأمن في مدينة السويداء بجنوب سوريا.

وأضافوا أن مقاتلين معارضين للحكومة سيطروا أيضا على مركز الشرطة الرئيسي وأكبر سجن مدني بعد ساعات من احتجاج مئات الأشخاص في ساحة رئيسية للمطالبة بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ريان معروف رئيس تحرير موقع السويداء 24 الإلكتروني الرئيسي الذي يغطي المحافظة التي تحمل نفس الاسم لرويترز “الناس تلقت اللي صاير انه عمليه تحرير وإنها فرصة لإسقاط النظام”.