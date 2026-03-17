مقتل 3 في غارة إسرائيلية بغزة وحرب إيران تهدد وقف إطلاق النار

reuters_tickers

4دقائق

من نضال المغربي

القاهرة 17 مارس آذار(رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية بالقطاع اليوم الثلاثاء، في أحدث واقعة عنف تهدد وقف إطلاق النار الذي يتعرض لضغوط شديدة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكر مسعفون أن الغارة الجوية استهدفت مركبة في المنطقة الغربية من خان يونس بجنوب القطاع، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين. ولم تدل إسرائيل بأي تعليق حتى الآن.

واستمر الجيش الإسرائيلي في قصف غزة وحزب الله في لبنان خلال الحرب على إيران. وقتل 12 في غزة، بينهم تسعة من رجال الشرطة، في غارة واحدة يوم الأحد قالت إسرائيل إنها استهدفت خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأرجع الجيش الإسرائيلي سبب الهجمات إلى تهديدات أو إطلاق نار من حماس.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسائيل على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أودت بحياة أكثر من 72 ألف فلسطيني، بينهم ما يزيد عن 670 منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت أن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير شباط.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز أمس الاثنين إن مبعوثين من “مجلس السلام” التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقوا بممثلين عن حماس في القاهرة في محاولة للحفاظ على سريان وقف إطلاق النار في غزة بعد تعرضه لضغوط شديدة.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات القاهرة إن حماس تعتقد بأن إسرائيل تستغل الحرب على إيران للتهرب من التزاماتها بموجب خطة ترامب، وتنفي إسرائيل ذلك.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وفي واقعة منفصلة، قال مسؤولون صحيون اليوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا (17 عاما) بالرصاص وأصابت آخر في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت النار على ثلاثة أشخاص رشقوا مركبات إسرائيلية بالقرب من بلدة سلفيت بالحجارة، وحيدت اثنين منهم.

وتقول جماعات حقوقية ومسعفون إن مستوطنين إسرائيليين يستغلون القيود المفروضة على التنقل خلال الحرب على إيران لمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي تمنع فيه الحواجز العسكرية سيارات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا بسرعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطنين قتلوا خمسة فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على إيران.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)