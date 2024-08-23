مقتل 3 في هجوم تركي بمسيرات على شمال العراق

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بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ضربة بطائرات مسيرة شنتها تركيا يوم الجمعة أسفرت عن مقتل ثلاثة في شمال العراق.

وذكر الجهاز في بيان أن سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة قرب مدينة السليمانية في الشمال.

وأضاف أن عضوا بارزا في الجماعة وسائقه وحارسا قتلوا في الهجوم.

لكن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني قال في بيان لاحق إن اثنين من القتلى صحفيان وليسا عضوين في أي جماعة مسلحة.

وأضاف أن “القتل غير مبرر ويخالف جميع القوانين والأعراف الدولية ويعد خرقا واضحا لسيادة البلاد”.

ولم تصدر أنقرة تعليقا حتى الآن على الأمر.

وتشن تركيا ضربات جوية من حين لآخر على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة في عام 1984 بهدف أولي يتمثل في إنشاء دولة كردية مستقلة. ثم عدل أهدافه بعد ذلك إلى السعي للحصول على مزيد من الحقوق للأكراد وحكم ذاتي محدود في جنوب شرق تركيا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.