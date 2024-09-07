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مقتل 3 من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن ثلاثة أفراد من الدفاع المدني قُتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخمادهم حرائق في بلدة فرون بجنوب لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان “استهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة”.

ونددت الوزارة بهذا “الاعتداء الإسرائيلي السافر” على جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، وهو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف فريقا للطوارئ في أقل من 12 ساعة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن.

وتصاعدت حدة القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واندلع الصراع بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، يخوض حزب الله اشتباكات عبر الحدود في جنوب لبنان.

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