مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني جراء هجوم تركي بمسيرات بشمال العراق

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بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ثلاثة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قُتلوا في ضربة تركية بطائرات مسيرة يوم الخميس، في أحدث ضغط عسكري من أنقرة قبل إعلان متوقع من زعيم الحزب المسجون.

وذكر الجهاز في بيان أن أعضاء الحزب، المحظور في تركيا، كانوا يستقلون سيارتين في بلدة ماوت بالقرب من مدينة السليمانية في شمال العراق.

وأضاف أن عضوين آخرين من الحزب في عداد المفقودين بعد الضربة التي استهدفت أيضا مخزن أسلحة.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق ولديها عشرات المواقع العسكرية على الأراضي العراقية.

كما خاضت أنقرة معارك ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا المجاورة، والتي تحالفت مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية لكن تركيا تعتبرها محظورة مثل حزب العمال الكردستاني.

وحمل الحزب السلاح ضد الدولة التركية عام 1984 في صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يصدر زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان قريبا ما وصفه حزب سياسي مؤيد للأكراد في تركيا هذا الأسبوع بأنه “نداء تاريخي لحل دائم لقضية الأكراد”.