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مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في هجوم بمسيرات تركية

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بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ضربة بطائرات مسيرة شنتها تركيا يوم الجمعة أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وذكر الجهاز في بيان أن سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة قرب مدينة السليمانية في شمال العراق. وأضاف أن عضوا بارزا في الحزب وسائقه وحارسا قتلوا في الهجوم.

وتشن تركيا بشكل دوري هجمات جوية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة ضد الدولة التركية في 1984.

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