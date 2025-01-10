مقتل 3 نساء وإصابة 5 أطفال جراء تدافع في المسجد الأموي في دمشق

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دبي (رويترز) – قالت مؤسسة الخوذ البيضاء السورية إن ثلاث نساء على الأقل لقين حتفهن وأصيب خمسة أطفال في حادث تدافع في المسجد الأموي بدمشق يوم الجمعة.

وأضافت الخوذ البيضاء في بيان أن الأطفال أصيبوا بكسور وكدمات شديدة وإغماء.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

ونقلت سانا عنه قوله “نعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلا”.

وسيطر حكام سوريا الجدد على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الرئيس السابق بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية لينتهي حكم عائلته المستمر منذ عقود.