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مقتل 3 وإصابة 13 في حريق بخط غاز على طريق الواحات بمصر

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 في حريق نجم عن كسر بخط غاز رئيسي عند طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان “تم نقل ثمانية من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وخمسة إلى مستشفى السادس من أكتوبر المركزي حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة”.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي كلف بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث كما وجه “بسرعة صرف التعويضات المناسبة للضحايا”.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن تضرر عدد من السيارات التي تصادف مرورها بالقرب من ماسورة الغاز” ويقومون حاليا بإجراء عمليات التبريد.

وكانت صور ومقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت اشتعال النيران في عدد من السيارات بالمكان.

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