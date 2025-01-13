مقتل 300 جندي كوري شمالي في الحرب الروسية على أوكرانيا بحسب سيول

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قُتل نحو 300 جندي كوري شمالي من بين آلاف الجنود الذين ارسلتهم بيونغ يانغ لمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، حسبما أفاد نائب كوري جنوبي الاثنين نقلا عن معلومات من جهاز الاستخبارات في سيول.

اتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وقال النائب لي سيونغ-كوين للصحافيين بعد إحاطة من وكالة الاستخبارات إن “التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح”.

في كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نحو 3000 جندي كوري شمالي “قُتلوا أو جُرحوا” حتى الآن مع انضمامهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، في حين قدر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي عددهم بحوالى الألف.

وكشف النائب أن “ملاحظات عثر عليها بحوزة جنود قتلى تشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية مارست ضغوطا عليهم للانتحار”، بما في ذلك من خلال “تفجير أنفسهم … قبل وقوعهم في الأسر”.

والاثنين أيضا، أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية عبر تلغرام أنها أردت “17 جنديا كوريا شماليا” وأن جنديا آخرا “فجر نفسه بقنبلة يدوية” خلال “هجوم”.

وكان زيلينسكي أعلن السبت أسر جنديين كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية واستجوابهما في كييف.

تشكّل المشاركة المفترضة لجيش أجنبي تصعيدا كبيرا في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشنّه قبل حوالى ثلاث سنوات ويدخل مرحلة حرجة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع في أوكرانيا “خلال 24 ساعة” دون أن يكشف تفاصيل عن خطته.

وقال ترامب الخميس إنه يحضر للقاء مع بوتين “لإنهاء” النزاع.

– “أرسِل للتدريب”-

وقال النائب الكوري الجنوبي إن ترامب “يمكن أن يدفع من أجل الحوار (…) مرة أخرى” مع كوريا الشمالية، بعد أن التقى بالزعيم كيم جونغ أون في عام 2018 خلال ولايته الأولى.

ولم تؤكّد موسكو ولا بيونغ يانغ مشاركة جنود كوريين شماليين في القتال إلى جانب الجنود الروس.

ورجحت كوريا الجنوبية أن روسيا تقدم مقابل نشر الجنود الكوريين الشماليين تكنولوجيا متطورة لبيونغ يانغ التي تسعى إلى تعزيز ترسانتها.

واشار النائب لي سيونغ-كوين إلى أن الملاحظات التي تم العثور عليها بحوزة الجنود القتلى تكشف أن كوريا الشمالية كانت تستغل “آمال الجنود في الانضمام إلى حزب العمال (الحاكم) أو الاستفادة من عفو” لإرسالهم إلى ساحة القتال، مرجحا أن بعضهم كانوا سجناء.

وأعلنت كييف أن الأسيرين أصيبا في منطقة كورسك الروسية حيث تحتلّ القوات الأوكرانية منذ آب/أغسطس 2024 مئات الكيلومترات المربعة.

وقال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس “أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا”.

وتابع زيلينسكي “بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة (إلى بلدهم)، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة”.

وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون “تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب في كوريا سيمنحون هذه الفرصة”.

ورفض الكرملين الإثنين التعليق على هذا التصريح.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “نحن لا يمكننا التعليق على ذلك البتة”.

ونشرت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مقطع فيديو لاستجواب الأسيرَين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما ممدد على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن أحد الجنديين الأسيرين كشف أثناء الاستجواب أنه تلقى تدريبا عسكريا على يد القوات الروسية بعد وصوله في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت “ظن في البداية أنه أرسِل للتدريب، ثم أدرك عند وصوله إلى روسيا أنه أرسِل” إلى الجبهة.

عززت كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما العسكرية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ويربط الدولتين اتفاق دفاعي ابرم في حزيران/يونيو 2024 ودخل حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر.

هس/ريم/ص ك