مقتل 32 فلسطينيا خلال 48 ساعة في غزة وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

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قُتل 32 شخصا في قطاع غزة خلال 48 ساعة حتى صباح السبت ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 46537 منذ اندلاع الحرب وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 109571 شخصا أصيبوا في أكثر من 15 شهرا من الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أنها أضافت 499 شخصا إلى حصيلة القتلى، قضوا في الأشهر الأخيرة ولم تتوفر لديها بيانات كاملة عنهم.

وأشارت دراسة نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية البريطانية المرموقة الجمعة إلى أن عدد القتلى في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أعلى بنحو 40 في المئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وتشكك إسرائيل في مصداقية الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس، لكن الأمم المتحدة تعتبرتها موثوقة.

ولم تأخذ الدراسة التي نشرتها مجلة “لانسيت” في الاعتبار الأشخاص المفقودين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إنه يُعتقد أنّ نحو عشرة آلاف مفقود من الغزيين مدفونون تحت الركام.

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

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