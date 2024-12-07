مقتل 34 على الأقل في غزة وقطر تعبر عن أملها في وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أودت بحياة 34 فلسطينيا على الأقل يوم السبت، فيما عبرت قطر عن أملها في اكتساب الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) زخما جديدا.

وقال المسؤولون إن إسرائيل شنت غارة على منزل في مدينة غزة يوم السبت مما أسفر عن مقتل أربع نساء.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على تقارير شن غارات على مدينتي غزة ورفح.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن العشرات أصيبوا أيضا في أنحاء القطاع يوم السبت. ولا تفرق وزارة الصحة في القطاع بين المدنيين والمسلحين في إحصاءات القتلى اليومية، ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل يوم الجمعة عددا من مسلحي حماس الذين جرى التعرف عليهم وهم يعملون من مبنى في مخيم النصيرات في وسط غزة، وفقا لبيان صدر يوم السبت.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة في قطاع غزة إن 20 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال وخمس نساء، قتلوا في ذلك الهجوم.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام السكان المدنيين والممتلكات دروعا بشرية، وهو ما تنفيه حماس.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم السبت إن بلاده تتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن غزة بعد أن شعرت بزخم جديد فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار في أعقاب الانتخابات الأمريكية.

وقال مصدر مطلع لرويترز يوم الخميس إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء جهود ترامب الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقالت حركة حماس يوم السبت إنه لن يتسنى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلا إذا نجحت في ضمان إنهاء الحرب في غزة، مؤكدة بذلك موقفها الثابت. وتقول إسرائيل إن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس.

ونقل بيان حماس عن محمد درويش رئيس مجلس شورى الحركة، ورئيس المجلس القيادي كما وصفه البيان، قوله إن “وقف الحرب والعدوان هو العنوان الرئيس لأي اتفاق”.

ولم تعين حماس رئيسا جديدا للمكتب السياسي بعد أن قتلت إسرائيل رئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار في غزة في 17 أكتوبر تشرين الأول.

وذكر بيان لحماس أن درويش التقى بوزير الخارجية التركي يوم الجمعة ووزير الخارجية الإيراني يوم السبت لبحث الحرب في غزة والتطورات الإقليمية والدولية المختلفة وانعكاساتها.

وعقد الاجتماعان في العاصمة القطرية الدوحة، التي أعلنت في وقت سابق من يوم السبت أن مسؤولين يحاولون إحياء محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف بيان حماس “أكد رئيس المجلس القيادي أن وقف الحرب والعدوان هو العنوان الرئيس لأي اتفاق، موضحا أن حماس منفتحة على أي عروض يتقدم بها الوسطاء في إطار مصلحة شعبنا وإنهاء معاناته”.

والحرب على غزة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وتقول السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 44 ألف فلسطيني قتلوا منذ اندلاعها، وطال الدمار أنحاء واسعة من القطاع. وتواصل القوات الإسرائيلية مساعيها للقضاء على حماس وإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

واشتعل فتيل الحرب بعدما اقتحم مقاتلو حماس بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا قُتل برصاص قوات إسرائيلية عند نقطة تفتيش. وقالت الشرطة إن أحد أفراد الأمن أطلق النار عليه بعد أن ألقى مفرقعات على القوات هناك وإنها عثرت بحوزته على سكين.