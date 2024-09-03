مقتل 35 فلسطينيا بغزة وفترات توقف القتال تسمح بيوم ثالث من التطعيم ضد شلل الأطفال

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية قتلت 35 فلسطينيا في أنحاء من قطاع غزة في اشتباكات مع مسلحين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، غير أن توقف القتال لفترات وجيزة سمح للمسعفين بالمضي قدما في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثالث.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن أربع نساء بين القتلى في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة وثمانية قرب مستشفى في مدينة غزة في الشمال.

وقالت مصادر طبية إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت في وقت لاحق من يوم الثلاثاء تسعة فلسطينيين داخل منزل بالقرب من شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وأصابت ضربة أخرى موقعا بالقرب من معهد علمي بحي الشيخ رضوان، في شمال مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت مسلحين من حماس يعملون من مركز قيادة داخل كلية نماء السابقة.

وقال مسعفون إن آخرين قتلوا في ضربات جوية منفصلة في أنحاء مختلفة من المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثمانية مسلحين فلسطينيين، بينهم قائد كبير في حماس شارك في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول في إسرائيل، بمركز قيادة قرب المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة.

وذكر بيان أن أحمد فوزي ناصر محمد وادية تولى قيادة “مذبحة للمدنيين ارتكبها إرهابيو حماس” في بلدة نتيف هعاسارا الإسرائيلية قرب حدود غزة. ولم يأت رد من حماس بعد.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إنهما يقاتلان القوات الإسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة وكذلك في رفح وخان يونس في الجنوب.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية في غزة يوم الثلاثاء إنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملة، موضحة أن حوالي رُبع عدد الأطفال دون سن العاشرة تلقوا التطعيم.

وتعتمد الحملة، التي تسارعت بعد اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال في غزة الشهر الماضي، على فترة توقف للقتال بين إسرائيل وحماس في مناطق محددة من القطاع المحاصر لمدة ثماني ساعات يوميا.

وتوقفت الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأجانب والإسرائيليين المحتجزين في غزة وإعادة الكثير من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية ستبقى في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الطرف الجنوبي لغزة، وهذه إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وإعادة الرهائن.

وتقول حماس التي ترغب في اتفاق لإنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من كل قطاع غزة، إن مثل هذا الشرط، من بين أمور أخرى، سيمنع التوصل إلى اتفاق.

ويقول نتنياهو إنه لا يمكن إنهاء الحرب إلا بالقضاء على حماس.