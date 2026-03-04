The Swiss voice in the world since 1935
مقتل 4 على الأقل في ضربة إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

4 مارس آذار (رويترز) – أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أن “الحصيلة الأولية أربعة شهداء وستة جرحى، والعمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض”.

جاءت الغارة في إطار تصعيد حاد في القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين بعد إطلاق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الجماعة المتحالفة مع إيران المزيد من الصواريخ، وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان وأرسلت قوات إلى الجنوب.

وأطلق حزب الله، الذي أنشأه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982، النار على إسرائيل ثأرا لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات مشتركة شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال حزب الله اليوم الأربعاء إن مقاتليه أطلقوا وابلا من الصواريخ على تجمع للقوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة المطلة على الحدود ردا على الضربات الإسرائيلية على عشرات البلدات والمدن اللبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان 16 قرية وبلدة في لبنان بضرورة إخلائها، قائلا إن أنشطة حزب الله تجبره على اتخاذ إجراءات ضد الجماعة، محذرا من أن أي شخص يقترب من مقاتلي حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدة غارات إسرائيلية وقعت في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إحداها على فندق وأخرى على شقة في شرق لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة 335 آخرين منذ بدء أحدث تصعيد.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء ودعاء محمد للنشرة العربية)

