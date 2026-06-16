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مقتل 4 على الأقل في غارات إسرائيلية بجنوب لبنان

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16 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت ثلاث مركبات في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقُتل شخصان في غارة جوية مزدوجة، إذ استهدفت طائرة مسيرة سيارة في قرية ميفدون، ثم أعقبتها غارة ثانية بعد تجمع الناس في موقع الحادث.

وأفادت الوكالة بأن غارة جوية أخرى بطائرة مسيرة على بلدة شوكين أسفرت عن مقتل شخصين آخرين.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي على هذه الغارات.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية