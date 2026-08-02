مقتل 4 على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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القاهرة 2 أغسطس آب (رويترز) – استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام الماضي.

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح.

وقال مسعفون إن رجلا وزوجته قتلا وأصيب أربعة أشخاص في غارة جوية على شقة في دير البلح بوسط قطاع غزة، بينما قتل شخصان آخران، بينهما طفل، في غارة على شقة في مدينة غزة.

وكان ترامب قد ذكر يوم الخميس أنه تم إحراز تقدم كبير بعد أن وافقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على نزع سلاحها في إطار مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي في مصر. ويوم الجمعة، نشرت مجلس السلام الذي يرأسه ترامب خارطة طريق من 15 نقطة تحدد الخطوات النهائية لتنفيذ الاتفاق.

ولم يتم تنفيذ خارطة الطريق هذه حتى الآن. وأعلنت حماس أنها لن تسلم أسلحتها لتخزينها إلا بعد أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتسحب قواتها وفقًا لاتفاق العام الماضي. وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إنه لن يكون هناك انسحاب من المواقع العسكرية الحالية ما لم تخضع حماس لنزع سلاح حقيقي.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا على المبادرة، في حين وصفها وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بأنها غير مقبولة، وقال إن على إسرائيل أن تواصل اغتيال قادة حماس.

وقال محمد دحلان، المسؤول الكبير السابق في حركة فتح والمقيم في الإمارات، في منشور على فيسبوك إن جاريد كوشنر، صهر ترامب والمستشار الكبير المشارك في المبادرة الأمريكية، أخبره أنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة.

وقال دحلان إن الاتصالات مع الولايات المتحدة مستمرة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، مضيفا أن نجاحه يعتمد الآن على التزام إسرائيل الكامل بوقف هجماتها اليومية على غزة.

وتواصلت وكالة رويترز مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق بشأن تصريحات دحلان. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.

(تغطية صحفية نضال المغربي وحاتم ماهر – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)