مقتل 4 فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملية في مدينة جنين بالضفة الغربية التي تشهد اضطرابات، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.

وذكر الجيش أن جنودا وفرقا من الشرطة وأجهزة المخابرات بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في المدينة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقبل العملية الإسرائيلية، كانت قوات الأمن الفلسطينية تنفذ عملية استمرت أسابيع لإعادة فرض السيطرة على المدينة ومخيم اللاجئين المتاخم لها، حيث تتمركز بشكل كبير الجماعات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سلطات الصحة الفلسطينية إن أربعة قُتلوا وأصيب نحو 35 عندما بدأت العملية الإسرائيلية في جنين، التي شهدت غارة جوية الأسبوع الماضي في مخيم اللاجئين أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات.

وتأتي العملية في جنين، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات متعددة وتوغلات واسعة النطاق على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد أيام فقط من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسلط الضوء على التهديد بمزيد من العنف في الضفة الغربية.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين نفذت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين هجمات على الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير سيارات وإحراق ممتلكات، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن مستوطنين متهمين بالعنف.

وكان هجوم يوم الاثنين الذي وقع بالقرب من قرية الفندق، في منطقة قُتل فيها ثلاثة إسرائيليين في إطلاق نار في وقت سابق من هذا الشهر، هو الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث التي تصاعدت بشكل كبير منذ بدء الحرب في غزة.

وذكر الجيش أنه فتح تحقيقا في الواقعة التي قال إن عشرات الإسرائيليين تورطوا فيها، بعضهم ملثمون.