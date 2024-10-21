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مقتل 4 في ضربة إسرائيلية قرب مستشفى حكومي في بيروت

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن طفلا وثلاثة بالغين قُتلوا وأصيب 24 آخرون يوم الاثنين في ضربة إسرائيلية قرب المستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة بيروت.

تشير السلطات اللبنانية إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.

وتقول إسرائيل إن هدفها هو طرد مقاتلي حزب الله من منطقة الحدود حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي أجبروا على الفرار منها على مدار العام المنصرم بسبب نيران حزب الله عبر الحدود تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية