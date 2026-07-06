مقتل 4 في غارة إسرائيلية على لبنان في اختبار جديد للهدنة

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6 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أربعة أشخاص قتلوا اليوم الاثنين عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان، في اختبار جديد لوقف إطلاق النار الهش في المواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة التقرير.

وشهد لبنان أعنف تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس آذار، ما أدى إلى حملة إسرائيلية واجتياح لجنوب لبنان.

وبعد عدة إعلانات لوقف إطلاق النار منذ أبريل نيسان، تراجع العنف بشكل ملحوظ الشهر الماضي، إذ أصرت إيران على مطلبها بوقف إطلاق النار في لبنان خلال المحادثات مع الولايات المتحدة، وكذلك قلصت إسرائيل هجماتها في لبنان بناء على طلب واشنطن.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن هجوم اليوم هو الأكثر إزهاقا للأرواح منذ عدة أسابيع.

وقات الوكالة الوطنية للإعلام إن القتلى هم مديرة مدرسة في بلدة النبطية الفوقا ووالدتها وعاملة منزلية أجنبية وعامل سوري. وذكرت الوكالة أنهم كانوا يتفقدون منزل العائلة في البلدة عندما أطلقت طائرة مسيرة صاروخا موجها على سيارتهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً على الفور.

ويُلزم الاتفاق المؤقت الموقع الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران كلا البلدين وحلفاءهما بإنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل من القدس – إعداد بدور السعودي ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )